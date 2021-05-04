鄭運鵬：鉅星匯本是各方勢力匯集之地　警餐會為何不辦市府？

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。



記者黃巈禾／台北報導

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在「鉅星匯」舉辦餐會，北市警察局長陳嘉昌、新北局長黃宗仁與多名議員、立委都到場，席間竟遭2名黑衣人持2袋蟑螂潑向櫃台。對此，民進黨立委鄭運鵬質疑，原名錦華樓的鉅星匯，本是各方勢力匯集之地，警方餐會為何不辦在市府或市議會？

鄭運鵬4日表示，不會是黑道大哥不長眼，不知道警察局長在聚會，是很有名的地方，判斷這是黑衣人故意要給警界難看，絕非巧合的消費意外，從這幾次台北市警界連續醜聞，到兩位局長的餐敘被羞辱，警政署要求儘速嚴辦查明是必要的宣示。

鄭運鵬提到，不能因為這幾個事件就否定台灣是一個治安良好的國家的，也不能抹滅警方的尊嚴與基層員警的努力。

鄭運鵬指出，原名錦華樓的鉅星匯，本來是知名各方勢力匯集之地，就像基諾李維主演《捍衛任務》裡的大陸飯店一樣，為什麼雙北中階警官的重要授階餐會要辦在這樣的地方，正好製造場合給黑衣人機會來洗臉警方，為什麼不辦在台北市政府或市議會？

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