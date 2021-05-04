「婉拒一通電話」躲蟑螂攻擊　葉毓蘭聲援警察：振作起來！

▲葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及北市議員、立委都在場，席間遭2名黑衣人持上千隻蟑螂潑向櫃檯。對此，國民黨立委葉毓蘭表示差點遭到蟑螂攻擊，她呼籲警察振作起來，展現公權力，才能除暴安良。

葉毓蘭4日在臉書表示，3日一整天駐守在立法院裡為跟騷法的審查衝刺，希望能讓跟騷法不致又胎死腹中，一早先去黨團開黑道治國的記者會，抗議民進黨的墮落，讓黑幫進入權力核心，箝制司法系統，還提供一條龍的服務，有趙介佑的視北投分局如無物，還有大老級的陳明文幫黑道辦理監所增見，如水銀瀉地，無孔不入。

葉毓蘭提到，拖著疲憊身軀回到大安會館，就接到大安分局偵查隊的電話，希望她到義警中隊聚餐的會場去，她婉拒了，也還好婉拒了，否則黑幫的小強攻擊，搞不好會首當其衝，黑幫越來越囂張，橫行霸道，警察一定要振作起來，盡速展現公權力，才能夠除暴安良。

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