奶茶色又髒又舊！阿嬤以為不要了「拿去放盆栽」　網笑翻讚：超搭

▲阿嬤把鞋子拿去放盆栽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友被網路照片燒到，買了一雙奶茶色的鞋子，但因為碰到水有點髒，在家裡擺著晾乾，沒想到過幾天後鞋子就不見，原來是被阿嬤拿去放盆栽，阿嬤表示鞋子看起來髒髒舊舊的，以為是不要的鞋子，所以拿去放盆栽，原PO看到後哭笑不得，照片曝光後，網友大讚阿嬤很有創意，「看起來蠻搭的」。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，在網路上看到一雙很美的奶茶色球鞋，第一眼看到就被燒到，上禮拜穿出門踩到水，拿進家裡擺著晾乾，幾天後鞋子就莫名其妙不見了，問了爸爸、媽媽還有弟弟，大家全都沒看到，「只差沒擲筊問我們家祖先」，後來去問阿嬤，才得知鞋子被拿去裝飾盆栽。

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▲▼阿嬤的創意讓網友大讚。（圖圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

阿嬤指著陽台對她說，「我看那個鞋髒髒舊舊，我以為你不要了，提去放盆栽了」。她聽完後哭笑不得，奶茶色是2021年最流行的顏色，連明星都染這個色系的頭髮，竟然被阿嬤當作髒髒舊舊的顏色，「是不是應該送罐魚油給她」。只見照片中，阿嬤把盆栽放在鞋子裡，擺一排在陽台，看起來毫無違和感，反而還有點可愛。

貼文一出後，網友們也笑翻，「阿嬤很有創意，再生舊鞋」、「阿嬤有很特別的美學」、「阿嬤的創意很棒，不知道鞋子太臭花會不會死翹翹」、「突然覺得是一種藝術」、「放盆栽其實挺酷的」、「原來鞋子還有這功能」。