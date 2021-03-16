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桃園舊司法園區作為第二行政園區　規劃環保局進駐

▲桃園舊司法園區規劃環保局進駐。（圖／市議會提供）

▲黃家齊建議拆除桃園舊司法園區圍牆。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊、簡智翔16日於市議會市長施政報告中，針對市府週邊的舊司法園區作為第二行政園區，提出質詢。秘書處長顏子傑說明，市府目前將司法園區列為行政園區的中繼方案，今年2月法院和地檢署已完成搬遷，預計在4月底完成點交作業，該區將規劃讓環保局進駐。▲桃園舊司法園區規劃環保局進駐。（圖／市議會提供）

▲簡智翔關心第二行政園區選址規劃。（圖／市議會提供）

黃家齊表示，舊司法園區過去因安全考量設置圍牆，未來一旦成為第二行政園區建議拆除圍牆，市長鄭文燦也認為，未來如作為行政園區使用確實不需要圍牆，請秘書處評估拆除費用。▲桃園舊司法園區規劃環保局進駐。（圖／市議會提供）

秘書處長顏子傑說明，市府目前將司法園區列為行政園區的中繼方案，今年2月法院和地檢署已完成搬遷，目前正與市府進行財產點交的作業，預計在2個月內可以完成點交作業，而該區將規劃讓環保局進駐，未來會先補強防水與基礎工程，如果尚有預算，後續會評估相關美化作業。

而針對黃家齊提到市府大樓周邊機車停車格不足，舊司法園區是否有機車停車空間。秘書處長顏子傑表示，目前交通局正在廈門街興建停車場大樓，未來除了交通局將進駐辦公外，也設有機車停車位可以使用，舊司法園區較無停車空間。另外，市議員簡智翔也關心第二行政園區選址及進度，中繼方案司法園區是否已有明確規劃等議題。

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