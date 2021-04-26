呂理組《臺語文讀字．白話詞綜合辭典》新書發表

▲呂理組(左四)新書發表。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為挽救閩南語教育危機，深研台語文學多年的呂理組老師，費時10年編寫出整套《臺語文讀字．白話詞綜合辭典》，26日於市府發表。出席發表會的市議員黃家齊指出，該書榮獲桃園市教育局協助指導，希望能成為母語教學、書寫台語文的最佳工具書，並融入國小教師的母語教育研習課程！

▲▼黃家齊肯定呂理組老師致力於閩南語教育。（圖／黃家齊提供）

黃家齊說，因為自己的台語講得不太順，所以才到台語文化學會向呂老師學習，希望講出的台語能夠字字到位。呂老師出版的綜合辭典每個用詞都是有根據的，籍此傳承正確的文字語意，期望將來融入校園讓鄉土語言也達到聽、說、讀、寫的境界。

呂理組老師表示，台灣自2002年開始推行鄉土語言教學，其中的「閩南語」課程已進行20年，但能聽、說、讀、寫標準閩南語的孩子卻始終無法增加。甫發表的《臺語文讀字．白話詞綜合辭典》新書，內容豐富、包羅萬象、貫穿古今，而且涵蓋了文言讀音6,383個單字、白話語詞15,716個，最難能可貴處，在於用字考究，字字有根據、語語有來歷，所用字詞適當；堅持不使用借音字、自創字，而使得台語文化記錄達到真（正確）、善（奧妙）、美（雅致）的境界。

全書總計有1,216頁，採四色印刷；紅色字為文讀音。黑色字文、白均列。青色字屬白話語詞。棕色為圖片。能使讀者對文、白字和語詞，一目了然，易於分辨與自學。呂理組老師指出：瀕臨消失的閩南語，如要復育、傳承，除須有聽說的環境外，還需要有傳統正確的文字當載體，才能延續語言及其文化，進一步創作出精彩的閩南語文學。

呂理組老師52歲自桃園農工園藝科主任教職榮退，59歲開始研究台語漢文，78歲讀華語研究所，80歲碩士畢業，歷經25年的探索、研究，在今年完成《臺語文讀音.白話詞綜合辭典》；之前也著作多本台語文書籍，如《台語文字的誤寫合正書》、《台語文音字典》及《台灣民間俗語韻集》上、中、下三冊，並在社區大學、桃園市長青學苑自編教材教授生活漢文十多年，目前雖已84高齡，但推廣台語的精神令人肅然起敬。這次希望能透過建立辭典的方式，為傳承母語文化貢獻心力。

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