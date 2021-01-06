新年臉蛋不長歲　肉毒微整形讓你偷偷變美

▲新的一年就要到了，為了讓臉蛋不長歲，詢問肉毒微整形的民眾比以往月份還要多了許多，希望能讓自己亮麗迎接新年。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲已經有30年歷史的皇家肉毒，受到專業醫師以及民眾信賴，臨床滿意度高達9成。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

隨著農曆新年將近，許多愛美人士想要趁著過節前讓自己變得更美麗、更年輕，因此進行微整形的民眾也比以往月份多了一至兩成；其中詢問度最高的就是肉毒療程，但醫師也呼籲在追求美麗的同時，產品選擇很重要。

杰膚美健保皮膚專科診所的李杰年醫師提到，「來自歐洲的皇家肉毒因為在單位劑量的有效成分比較多，因此它其實會有幾個特色，像是快速起效，很多人會在24小時內見效，並且有持久的感覺，所以其實它的術後滿意度相當高；而安全的部分由於它有FDA以及歐盟的把關，所以在安全部分消費者更是不用擔心。」

▲李杰年醫師提到，來自歐洲的皇家肉毒在單位劑量中有效的成分比較多，因此很多人會在24小時內就看到效果。



皇家肉毒在全球已經獲得超過70個國家的安全許可，成為不少專業醫師心中首選。不過醫師也提醒，消費者在施打肉毒前一定要確認來源。李杰年醫師補充提到，「皇家肉毒去年推出了獨享瓶，以及所謂皇家肉毒套餐。我們可以在現場當場拆封使用，更能確保是原廠的正貨，對消費者而言也會更有保障。」

▲李杰年醫師提到，皇家肉毒在安全部分，有FDA跟歐盟的把關，對消費者而言更有保障。



不過不少消費者也擔心施打肉毒以後，臉部表情會不會變得僵硬不自然，該注意什麼小撇步才能擺脫僵餅臉美的更自然。台中君綺美形診所邱愛婷醫師透露，「很多消費者在打肉毒之後會覺得表情很僵，其實這和施打的劑量、位置，以及選擇的品牌是相關的。通常建議選擇像皇家肉毒這樣子比較歷史悠久的大品牌，皇家肉毒它可以精準作用，而且經過臨床長期的考驗，臨床的滿意度高達9成以上。」

▲邱愛婷醫師表示，很多消費者在打肉毒後會覺得表情很僵。這和施打的劑量和品牌是相關的，因此建議民眾選擇像皇家肉毒這樣子歷史悠久的大品牌。

另外不少消費者提到，不同部位常常會有不同的困擾。其實除了臉部，肉毒可以應用範圍還有很多。邱愛婷醫師說，「皇家肉毒在臨床運用非常廣，除了臉部除皺、瘦小臉。夏天也有很多人拿來打造美人肩和美人腿，另外也有皇家拉提術和下半臉分區的定點拉提，可以幫助對抗地心引力還有緊緻下半臉的作用。」邱醫師也建議消費者，要找經驗豐富的合格醫師術前經過詳細的溝通，才有辦法呈現術後最滿意的效果。」想要安心變美的民眾，記得慎選專業合格的醫師和肉毒品牌，才能自信迎接2021年。

▲醫師提醒消費者要找經驗豐富的合格醫師術前詳細溝通，才能有最滿意的效果。

李杰年醫師簡歷 :

• 杰膚美診所院長

• 皇家肉毒原廠注射教學講師