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獨／媽寶男大生連撞肇逃　母談和解「你們可以搭公車」氣炸車主

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在鳳山肇事逃逸又把肇事車輛丟棄在國道的賴姓男大生，究竟是什麼樣的背景，《ETtoday新聞雲》記者獨家接獲投訴，表示這名賴姓男大生住花蓮，之前是學校的排球選手，目前在高雄市一所科技大學就讀，而母親知道兒子肇事逃逸之後，到高雄跟被撞車主們商討和解。和解過程中，賴母雙手一攤，一句「車子壞掉，你們可以坐公車啊」，惹怒車主們，直說賴男是被寵溺的「媽寶」。

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無辜被撞的車主們向《ETtoday新聞雲》投訴，提供當時賴男的肇事畫面，清楚看到賴男在4月17日凌晨2點36分行經鳳山中山西路，直接撞飛路旁的機車還有一部小轎車後才停下來，他沒有下來查看，直接就開車走人。

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

看到這個畫面，讓被撞的車主們是氣壞了，其中一位車主說，自己當天在店內泡茶，聽見外頭一陣碰撞聲音很大聲，跑出去察看，發現肇事者已經跑了，最後報警才知道賴姓男大生把肇事車輛丟在國道上。車主指控賴男：「還以為肇逃是天經地義，他也沒有站在我們受害者立場，因為大家都要生活，都是在做工，沒有交通工具，也沒有辦法賺錢」。

不過更讓被害車主們火大的，就是賴姓男大生的母親從花蓮趕來跟大家協調賠償事宜，對於車主表示自己需要機車跑業務，賴男母親竟然說：「你們做業務沒有車子，可以坐公車啊」，被撞車主說：「我們車子壞了已經很難過，還要被叫去坐公車，她媽媽過分寵溺他」，甚至賴男在派出所時，還認為車子只有「回到」一點點，根本在狡辯。

▲被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賴姓男大生辯稱車禍當天有吃藥，所以一時恍神才撞車，肇事之後一時緊張才跑了，不過這個說法，讓被害車主不能接受，指控對方在棄車在國道時，還有拍照發限動，根本不像是會緊張。現在12名車主聯名求償65萬，賴男認為金額太多，所以打算走法律途徑解決民事求償。

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下賴姓男大生肇事畫面，現在被撞車主聯名要提出65萬求償金額 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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