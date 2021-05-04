獨／高雄警辦【正義無雙】聯展匯聚警界插畫家　筆下萌熊吸睛可愛

▲高雄警方在台南藍曬圖文創園區舉辦「正義無雙聯展」。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄警察創辦的臉書社團【警政文庫】，上個月底開始在台南藍曬圖文創園區舉辦一場以「警察正義形象」為主題的展覽，希望藉此傳遞出非凡的正能量，展出內容除了有警察插畫作品，還加入台南在地特色等呈現，讓前往參觀的閱聽眾能藉此對警察有不同認識，進而提升鼓勵與支持，並期盼藉由這些柔性創作，拉近警民之間的距離。

負責此次展覽的高雄警察孫敏龍指出，這次的展覽參展的創作者一共有7位，包含吳卿、牛跟虎、RAY、阿鎂、普拿騰、凱羅羅、W.R等，另外還有一位月眉所的警犬花花，也被獨立出來展出，花花可愛的模樣躍上抱枕，製作成相關的周邊商品，擺放在展場的最顯眼處、十分吸睛。

▲月眉所警犬花花也有自己獨立的展區。（圖／記者黃子倩攝）

這場展覽將一路展到這個月23日，展場空間規劃除了【熊警x霹靂熊貓】、【警政文庫】、【月眉所警犬花花】還有【正義展插畫作品】；其中【熊警x霹靂熊貓】的部分，標語寫著「這世界若冷，用善良去暖。」創作者吳卿期盼藉由作品表達：「在這不是那麼友善的世界，仍相信善良能溫暖人心，即便是一隅也足矣。」希望藉由筆下熊警的溫暖與柔情，霹靂熊貓的剛強與剽悍，展現警察在守護人民與打擊犯罪兩者之間的不同面貌。

而【警政文庫】的展出主題則是《警察與宗教的交陪境》，孫敏龍認為宗教信仰都是希望人們向善、心懷正向力量的，不同宗教信仰都有不同的交陪方式，但初衷都是相同的。我們都是維持秩序的角色，只是有形與無形的差別，轄區卻是相重疊的，他所展示的作品除了有台南善化分局的廣澤尊王、台南學甲分局的虎爺、台南新營分局的黑面三媽以及台南白河分局東河所的平埔族阿立母等。

▲▼正義無雙聯展展場，展出各式畫作。（圖／記者黃子倩攝）

另外現場還有名為《警察代言人》的展區，照片主題以自八O年代起，在電視連續劇、電影、唱片、MV等多媒體視聽產業，較頻繁看見以警察作為題材，除增加視覺效果外，也吸引大家的目光。【月眉所警犬花花】的展區則是獨立開來，一旁的文字說明寫道：「我曾以為流浪會是我的一生，也曾想像過會在流浪動物之家無盡地等待，幸運之神卻扭轉了我的命運讓我與大甲分局月眉派出所相遇，也在裡面遇到疼愛我的花結與花格！我是如此幸運，也希望能分享愛給世界上的浪浪，跟我一起支持領養代替購買！」花花可愛的模樣躍上抱枕等商品，讓人忍不住多看了好幾眼。

▲▼正義無雙聯展展場，展出各式畫作。（圖／記者黃子倩攝）

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