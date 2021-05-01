前鎮「兩津勘吉」單身警逮手機賊　甜美少婦繪卡許願：紅鸞相近

▲前鎮「兩津勘吉」不烏龍，幫少婦追回蘋果手機，獲得感謝卡一張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前鎮「兩津勘吉」可不烏龍！一名少婦帶小孩到夢時代玩，沒想到剛入手的蘋果手機竟然被偷了，前鎮街派出所一名被被稱為「真人版兩津勘吉」的員警黃政豪，積極調閱監視器，最後抓到嫌犯追回手機，少婦手繪卡片感謝，還寫下「願您紅鸞相近」，讓黃政豪不知道該怎麼回應。

一名少婦來到派出所表示自己剛入手的蘋果手機放在夢時代遊戲場的椅子上，結果不見了！員警黃政豪調閱監視器畫面，確定手機是被人偷走了，黃政豪過濾了夢時代裡頭的數十隻監視器畫面，確定男嫌犯的蹤影及身份，最後通知到案說明，他只得乖乖認罪，且還回蘋果手機。

▲前鎮「兩津勘吉」不烏龍，幫少婦追回蘋果手機，獲得感謝卡一張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然是一件小竊案，但卻讓這名少婦非常感動，事後寄來自己手繪的卡片感謝，只是上頭寫了「願您紅鸞相近」，讓還在單身的黃政豪有點小尷尬，也成了同事打趣的對象，還好這間派出所「「不烏龍」。

黃政哲在四年前在苓雅區的福德二路派出所服務，線上巡邏破獲偷竊案，當時他頭戴全罩式安全帽，騎著竊賊偷來的菜籃淑女車返回派出所時的身影，被路人拍下後上傳網路知名社團《爆料公社》，網友讚爆，還封他為日本知名卡通《烏龍派出所》主角「兩津勘吉」真人版現身。