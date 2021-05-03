獨／男大生撞爛12汽機車落跑　國道丟包狂發限動：第一次撞車

▲高雄男撞12台車肇事逃逸，棄車國道發限動紀念 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國道警察在巡邏過程中，中山高九如路肩停了一部車頭毀損的小轎車，員警下來查看，卻看不到任何人，一度以為駕駛是摔落國道邊坡，可是卻找不到，只好把車輛拖回隊部，之後才有男子出面認領，這才發現駕駛涉嫌在鳳山肇事後逃逸，而且還在IG打卡發「限動」表示「X你娘，第一次車禍獻給組（租）車」。

4月18日國道岡山分隊員警在進行巡邏時，就在國道中山高北上建國九如路段路肩，發現一部白色車輛，而且這台白色車輛的右邊車頭有明顯撞擊痕跡，保險桿也脫落，但是現場卻是空無一人，駕駛不見了，員警還以為會不會摔落邊坡，仔細找尋確定沒有人影，只好依照程序，把車拖回隊部進行後續追查。

▲高雄男撞12台車肇事逃逸，棄車國道發限動紀念 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





▲高雄男撞12台車肇事逃逸，棄車國道發限動紀念 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過2天之後，一名男子來到國道五隊岡山分隊認領車輛，表示自己是租車行員工，這台車輛是租賃車，而且來到分隊認領車輛的他還很生氣，表示這台車租給一名賴姓男大生，他在鳳山涉嫌一口氣撞毀了11台機車以及1台汽車後，人都沒有下來看，就把車開往了國道建國九如路段，最後不知道是不是車開不動了，才把車丟在這邊，然後人就跑了。

但是更誇張的事，賴姓男大生在棄車逃跑之前，還拍下受損轎車照片發在自己的IG限動，表示「X你娘第一次車禍獻給組車」、「嗯我沒事...」，似乎對於自己的肇事逃逸一點都不在乎，不過警方循線已經找到賴姓男大生，對他開出「肇逃」紅單，雖然沒有人因此受傷，不過被撞壞機車、汽車等12名車主，已經對賴姓男大生提出求償。

▲高雄男撞12台車肇事逃逸，棄車國道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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