快訊／男子衝出派出所5警狂追　搜出粉末包！短裙女友：旅行沒了

▲男子開租賃車(箭頭)到派出所問路，最後被追逐，查出毒品包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中華路發生警匪徒步追逐，一名男子到派出所問路，結果員警覺得這名男子身上的手拿包有點可疑，就隨口問了「包包裡頭是什麼東西？」沒想到男子拔腿就往外衝，雙方在中華路前追逐，男子還跑到派出所旁的加油站丟包，最後不敵優勢警力包圍被攔下，同時在丟棄的包包當中，發現了毒品及吸食器。

1日清晨5點多，一對男女開租賃車出遊，來到左營區啟文派出所前，疑似路況不熟，所以駕駛的男子就跑到派出所裡頭去問路，只是在詢問過程當中，男子緊緊抱著手拿包，動作非常不尋常，所以就問他說：「包包裡面裝的是什麼東西」，男子一時心虛拔腿往外跑。

▲男子開出賃車到派出所問路，最後被追逐，查出毒品包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

看到這個情況，員警也追了上去，同時通報警力協助，雙方就在中華路的大馬路上展開徒步追逐 ，最後優勢警力將人攔下，同時警方在隔壁加油站找到被男子丟棄的包包，經過檢查發現裡面有毒品以及吸食器，男子表示東西不是他的，於是員警將人帶回派出所調查，同時女友全程目擊過程，還在旁邊控訴員警「不當盤查男友」， 不過毒品證據明確，想賴就只能去跟檢察官說明了。

▲男子的女友在派出所外等待，原本的出遊計畫也沒了。（圖／記者吳奕靖翻攝）