3百萬「高壓氧機」擺診所　高雄肝膽腸胃名醫展霸氣佛心

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

「高壓氧」治療一般常見於大型醫學中心，不過前高雄榮總副院長鄭錦翔醫師開設新診所，竟然砸超過三百萬把一台高壓氧機搬進診所當中，這個價格等同於可以買到一台進口高級車，鄭錦翔說這台機器是「醫療等級」，不同於坊間美容院或是氫氧館的設備，這台主要將會運用在治療腦中風病人，讓社區居民不用到醫學中心，也能有醫學中心等級的治療。

▲300萬的醫學中心等級高壓氧，可提供1.4個大氣壓，將用在治療腦中風病人 。（圖／記者吳奕靖攝）

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就在診所的三樓，一台全罩式的高壓氧機就擺在診間當中，整個人都能夠躺進去，診所開幕的這一天，不少高雄區的醫療大老或是醫師都對這台機器相當感興趣，也十分驚嘆診所會擺放一台高壓氧機。根據鄭錦翔院長私下透露，這台機器的費用超過300萬，等於可以買一台高級進口車。

▲300萬的醫學中心等級高壓氧，可提供1.4個大氣壓，將用在治療腦中風病人 。（圖／記者吳奕靖攝）

也難怪會這麼昂貴，因為這台高壓氧機是標準「醫療級」，可以把人體放在1.4個大氣壓力以上的治療環境當中，呼吸加壓大於1.4個大氣壓以及百分百的純氧治療，病人在高壓氧艙內所呼吸的氧氣量式平常空氣中氧氣的近20倍，純氧溶解在血漿之中，等於增加了1.8公升正常血液攜帶氧氣的功能，簡單的來說就是「提升器官的含氧量」，可以有去除腫脹等效能，鄭錦翔說添購這台高壓氧主要是用於治療腦中風的病人。

鄭錦翔強調：「高壓氧不是拿來做美容，我們是做來高端的腦神經復健，就是中風病人或是腦外傷後在急性後期照護，我們希望結合高壓氧還有rTMS(經顱磁刺激)以及傳統復健，把三種結合再一起，讓腦中風的病人在急性期後，在最短的時間復原」。

▲鄭錦翔院長（中間白袍）表示就是要讓社區民眾不用跑醫學中心，就能有同等級的醫療照護。（圖／記者吳奕靖攝）

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