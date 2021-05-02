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肝膽腸胃名醫鄭錦翔退而不休！創辦雄大診所：天天有名醫駐診

▲▼肝膽腸胃科名醫鄭錦翔創辦「雄大診所」5/2日開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲肝膽腸胃科名醫鄭錦翔創辦「雄大診所」5/2日開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

雄心大愛在人間！高雄榮總前副院長鄭錦翔在2021年3月辦理退休後，決定持續發揮人仁心仁術的精神，創立「雄大診所內科、外科及復健科聯合門診中心」。診所選在交通便利的位置，希望首先解決民眾看診「停車難」的問題，此外，診所內還有7位高榮主任級醫師駐診，可說是「天天有名醫」，最特別的是，診所看診系統與高榮能資訊流通。

▲▼高雄榮總前副院長、雄大診所院長鄭錦翔。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高雄榮總前副院長、雄大診所院長鄭錦翔。（圖／記者許宥孺攝）

雄大診所院長鄭錦翔主治肝癌、肝炎及腸胃疾病，專長為肝癌局部注射治療及各型肝炎診斷治療，曾任高雄榮總副院長、高雄榮總胃腸科主治醫師、高雄榮總台南分院分院長，2021年3月自高雄榮總副院長一職退休。

原能好好享受自在的人生下半場，但鄭錦翔毅然決然「退而不休」，因為他發現，現今醫療資源便捷，民眾越來越相信大醫院的重裝備和技術，造成大醫院停車難、掛號難，看病、取藥都耗上一天的時間，但勿忘基層診所仍有其便利性和專業度。

▲▼雄大診所開幕典禮，勞動部長許銘春特別到場祝福，並致贈「雄心大愛」匾額。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼勞動部長許銘春為鄭錦翔25年老友，特地致贈「雄心大愛」匾額，表示雄心大愛在人間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲勞動部長許銘春為鄭錦翔25年老友，特地致贈「雄心大愛」匾額，表示雄心大愛在人間 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭錦翔表示，雄大診所最大的特色是使用高雄榮總整套醫療看診的系統，醫學中心與社區基層的雙向資訊流通，民眾能先找好厝邊醫師看診，必要時再透過轉介平台至高榮就醫，讓健保制度發揮最大功能，達到健保署雙向轉診的可行性與方便性。

雄大診所聯合門診中心雖是基層診所，但卻有醫學中心的醫療品質，共有7位高雄榮總主任級的醫師會到雄大診所駐診，也就是「天天有名醫」。

▲▼雄大診所開幕典禮，勞動部長許銘春特別到場祝福，並致贈「雄心大愛」匾額。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭錦翔說，為解決民眾在大醫院裡掛號難、停車難的窘境，他邀請每天有上百人掛號的主任級醫師到雄大診所駐診，每周各一個時段，民眾就不需要到大醫院裡擠，禮拜一有心臟內科主任郭風裕，禮拜二是新陳代謝科主任朱志勳，禮拜三有高齡醫學神經內科林育德主任，禮拜四有肝病中心主任蔡維倫，禮拜五則有家庭醫學戒菸門診主任薛光傑。

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