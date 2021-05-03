150位台人滯留印度「盼撤僑專機回台」　陳時中回應！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

印度第二波疫情來勢洶洶，自上月初起持續惡化，連日來的單日確診人數與病故人數屢創新高，經濟部政務次長陳正祺今（3）日表示，目前已有14名台灣人染疫，1人為重症，另外仍有150名台灣人滯留印度，至於是否專機撤回仍待跨部會評估。對此，指揮官陳時中表示，還要了解撤僑多少人，相關因應防治措施還要等待通報去討論如何進行。

經濟部次長陳正祺今在立法院答詢中指出，印度疫情持續延燒，經濟部於第一時間掌握當地台商及台籍國民人數，原本在印度的國民超過300人，但印度疫情嚴峻，國人陸續回台，目前剩下約150名國民在當地，但不幸的是已有14人確診新冠肺炎，1人為重症。

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針對是否以專機方式前往印度撤僑？陳正祺表示，經當地台商評估，印度疫情實在太嚴重，必須考慮台僑從印度各地前往機場的風險性，建議「不動反而比較安全」，但由於是外交部主導撤僑計劃，仍待今天跨部會會議討論後才能定案，外交部也表示會聽取指揮中心決定。

陳時中今回應，指揮中心是提供印度疫情研判，外交單位應該更清楚當地情形，印度疫情目前是高峰維持不墜，全世界確診病例占了一半，至於撤僑徹多少人？有什麼情況不同？相關因應的防疫措施和之後通報如何進行都還要討論。

