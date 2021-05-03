諾富特40多歲外包商確診！「28日出現咳嗽」74人列居家隔離

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案染疫風暴再擴大，目前累積26人確診，今（3）日新增的案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商工作人員，初步掌握個案接觸者23人，可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心進一步指出，已掌握4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性(案1145)、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。

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指揮中心進一步指出，已掌握4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性(案1145)、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。