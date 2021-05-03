房務主管女兒「完整足跡公布」！3天搭9班公車　還去過家樂福

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布華航案再新增2例本土，另外再詳細公佈昨日本土病例案1136足跡，除了曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，還曾搭乘5、2、57號公車和去過家樂福中和店。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值19）。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

另外，昨晚間網路流傳案1136確診前的詳細足跡，內容寫到案1136在4/17從捷運頂溪搭到台北車站，搭乘台鐵普悠瑪上午8:48分412班次7車15號到台東遊玩，曾入住鴻瑞輕旅一館、知本金聯世紀酒店，4/19搭莒光號81班次8車38號到花蓮，當時入住花蓮馥麗生活旅店，4/20普悠瑪225班次6車3號回台北後，搭乘公車262返家。

對此，陳時中今受訪時被問及是否要公布詳細疫調足跡？他表示，疫調公布足跡要有意義，案1136發病日期是4/29，可傳染期是4/26，更保守一點推到24日或25日，有花東足跡是20日，基本上不是傳染期，公布足跡是沒有意義的。而談到華航案是否會造成社區感染？他也坦言「現在是在社區感染邊緣，目前是家庭內同住家人親密接觸者，離社區感染已經很近了。」

▲案1136足跡。