華航諾富特事件再增2例本土！　飛澳機師家人、防疫旅館外包商確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，目前有累積6起家庭群聚、24人確診，社區警戒至少要觀察到5月中。中央流行疫情指揮中心今（3）日再公布新增2例本土案例，為為機場防疫旅館外包商工作人員及澳洲檢出陽性機師家人。

截至5月2日，華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的丈夫、兒子與女兒。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，華航諾富特案群聚事件還是以家庭群聚為主，社區匡列人數不及部桃事件4888人，還要持續監測是否會隨著時間演變再擴大。而第一波首要觀察的就是諾富特房務女主管的子女案1134、1136，兩人在確診前曾在社區活動2、3天，也曾搭台北捷運、公車，呼籲民眾提高警覺。

台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長表示，部分確診個案曾在社區活動，若不幸多點爆發就很難控制疫情，現在只能固守醫院防線，保持醫療量能，由於醫護人員對於AZ疫苗接種意願低，也希望莫德納疫苗能儘早來台。

目前所有個案都是家庭內傳染，只能算是社區感染，還不到社區傳播階段，呼籲各地醫療院所只要因呼吸道症狀或全身不適就醫，都應該篩檢一下，到疫苗覆蓋率提升前都不能掉以輕心。