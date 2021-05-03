飛澳機師「一家四口」均染疫　10多歲女兒「居隔7天」才有症狀

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，目前有累積6起家庭群聚、24人確診，社區警戒至少要觀察到5月中。中央流行疫情指揮中心今（3）日再公布新增2例本土案例，為為機場防疫旅館外包商工作人員及澳洲檢出陽性機師家人。

指揮官陳時中表示，案1146為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性。

個案於4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診(Ct值19)。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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截至5月2日，華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子、案1146女兒；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的丈夫、兒子與女兒。

指揮中心統計，截至目前國內累計209,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含207,197例排除)，其中1,145例確診，分別為1,003例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,058人解除隔離、75人住院隔離中。