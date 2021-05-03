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諾富特風暴「關鍵防線」指揮中心遲5天才反應　24人確診疫情進社區

▲▼華航攜手桃市府、國軍化學兵 強化環境清消 杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

▲華航攜手桃市府、國軍化學兵強化環境清消，杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，至今已累積24人確診，其中更有3人重症。中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，目前社區警戒至少要觀察到5月中，雖然不敢斷言社區風險，但家庭接觸者風險很高。

這起疫情以來最大規模染疫事件，起因於華航一名印尼籍機師4月20日在澳洲確診，之後陸續發現多名機師染疫，由於起初找不到關聯性，不知名感染源造成第一線機組員恐慌，直到後續爆出諾富特飯店主管、員工染疫，才終於定調是飯店群聚，但已累計10名機師、10名家庭群聚與4名諾富特飯店員工確診。

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▲▼截至5/2華航諾富特案確診個案關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

▲截至5/2華航諾富特案確診個案關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰憂心表示，「桃園機師的群聚感染目前重症率15%、20位有三位是重症」、「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！」

事實上，在華航機師最一開始爆出染疫風暴時，4月23日航空圈就有人推測感染源可能在華航園區或是諾富特飯店裡，不過，指揮中心直到4月29日發現諾富特飯店有主管確診，才緊急下令清空飯店，將422名機組員送往集中檢疫，防堵病毒關鍵時刻足足被延遲5天，急促改變政策也讓第一線機組員抱怨連連。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機師染疫風暴定調是諾富特飯店群聚。（圖／記者李毓康攝）

另外，指揮中心之前宣布疫苗施打優先對象，並沒有將高風險的機組員排在首批，這次華航機師染疫事件後，指揮中心才開始積極呼籲航空公司人員儘速施打，並從今起開放高風險人員的同住者也可施打。

不少機組員紛紛抱怨一開始施打公費疫苗排序沒被列在優先名單，現在出事才要打，更不滿指揮中心起初重話批華航疫苗速度打太慢，沒考慮到班表、人力派遣及施打疫苗後48小時可能無法執勤困難。

外界認為，這次諾富特飯店群聚危機，指揮中心難辭其咎，除了不熟悉航空業態，導致第一時間錯失防疫黃金時刻，在防疫旅館管理上更出現3大破口，導致社區風險面臨重大危機。

第一、諾富特飯店因同時提供國內外航空機師檢疫及一般民眾入住，不容易控管；第二、飯店兩館員工未分流；第三、員工有症狀仍照常工作，恐是疫情擴大原因。

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業，飯店前湧入大批遊覽車準備載運員工與機組員進入檢疫所。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲諾富特飯店爆發染疫風暴後，緊急清空。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

感染專家、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬就直言，防疫旅館的人員應該把機師視為疑似確診者，來進行防疫的清潔及消毒，特別是外籍機師，接觸者複雜、出入範圍多元，衛生及防疫意識都比較弱，比一般回國民眾更具風險。

目前確診的房務部主管案1120病毒序列與4名染疫機師相近，究竟誰才是1號傳播者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則坦言，現階段疫調拼圖就差案1120這一塊。

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