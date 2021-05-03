疫調方式有「時間差」　柯文哲：速度上出問題

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，中央流行疫情指揮中心2日再公布新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂。台北市長柯文哲認為，現階段疫調方式有問題，因為是由確診者的戶籍所在地政府通知中央，中央再告知北市，「速度上有問題。」

▲柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

台北市長柯文哲3日在台北市政府舉辦防疫記者會，台北市副市長黃珊珊、北市觀傳局長劉奕霆、北市衛生局副局長陳正誠、北市衛生局疾病管制科長余燦華、聯合醫院副總院長璩大成、聯合醫院副總院長黃遵誠等人列席。

黃珊珊於記者會中表示，目前北市單一群聚居家隔離人數達252人，創歷史新高，關於防疫升級部分，依照中央規定，第一階段是「1例不明感染源的本土個案」，但因為指揮官陳時中3日接受廣播節目時，也提及沒有感染源不明等情況，所以北市仍依照原有秋冬專案措施進行，沒有要提升至第一階段。

關於此次航空機組人員染疫擴大至防疫旅館，柯文哲表示，若他以醫學專家去做檢查，第一，航空機組人員不該跟一般旅客有不同防疫標準，例如近來停留觀察時間，既然一般旅客是觀察14天沒問題才進入社會，那除非全打過疫苗，否則機組人員不該有不同標準，然而這樣可能讓航空業無法運作，就應該要優先施打疫苗。

柯文哲指出，防疫旅館應該要分艙分流，之前部桃犯過一樣錯誤，這樣是第二次犯，防疫旅館或專責醫院，「分艙分流是很基本的知識。」而疫調也是一個問題，例如案1136曾在台北出現，可是目前被疫調檢查的人，是由戶籍所在縣市政府負責，但對方戶籍卻不在北市，得由戶籍所在地政府通知中央，中央在告知北市，「速度上會有問題。」不過台灣到目前為止仍表現得很好，每次出現問題時，要把破洞補起來，「我絕對沒有指責任何人的意思。」