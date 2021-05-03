LIVE／坦言「離社區感染很近」又有人確診？陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航機師案一路延燒至諾富特飯店群聚，截至今（3）日共累計24人確診，仍有多例感染源有待釐清。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日接受節目專訪時坦言「現在是在社區感染邊緣，目前是家庭內同住家人親密接觸者，離社區感染已經很近了。」至於疫情是否有新變化？指揮中心下午2時臨時召開記者會，由陳時中親自主持說明最新防疫作為。

華航案爆發至今仍還沒有找到「一號傳播者」，陳時中說，目前沒辦法確實釐清，初步判斷有幾個可能，第一是國內機師從國外染疫帶進來，或是外國籍機師過境，在飯店留下相關傳染可能性，員工染疫後，才又傳染給後面住宿者。他也坦言，如果「員工從社區帶進病毒」，這樣就嚴重了，但目前看起來可能性非常低，目前並沒有大量陽性在社區裡。

另外，外界也有聲音質疑，疫苗施打順序分配錯誤才是這次事件關鍵。陳時中則反駁，疫苗施打順係，至少在疫苗來之前一個月以前就公告，對外也強調有任何情況都會滾動式檢討，「有意見的人，那時候為什麼不講？不能事後去說當初沒有講，如果當初有想到就要講。」

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

華航案至僅累計多名機師染疫，也擴及6起家庭感染，甚至影響到不少學校。陳時中表示，從這次疫情來看，同住家庭成員是感染高風險族群，因此也擴大開放第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象同住者公費接種AZ疫苗。

另外，也考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象的所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者也納入本階段公費開放對象。

除了疫苗施打擴大，由於印度疫情嚴重，陳時中昨也宣布5/4零時起有印度旅遊史者，要入住集中檢疫所14天，期滿要採檢一次，採檢陰性後返家自主健康管理7天，這屬於強制要求，無需檢疫費用。