▲萬里「龜吼漁夫市集」好康獎不完，拍照打卡免費送消費滿額刮好禮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「龜吼漁夫市集」為歡慶母親節，於9日舉辦「龜吼漁Crab（愉快）星期日」系列集客活動，豐富獎項包含50元至500元不等的市集折價券及價值2000元的海鮮禮盒，總共620份活動限定好禮送給前往市集的朋友們，還有Crab福袋150份於活動舞臺上午11時整開始販售，歡迎揪母親一同前往龜吼漁夫市集購福袋、買海鮮、刮好運。

位於新北萬里區的龜吼漁夫市集，緊鄰北海岸維納斯海岸線，市集觀景平臺可遠眺基隆嶼，欣賞海天一色的優美景緻，市集場內計有43家攤商，主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲，尤以新北特產「萬里蟹」聞名北海岸。

▲萬里「龜吼漁夫市集」新鮮漁貨。

漁業處表示，為感謝媽媽的辛勞，特別規劃母親節「龜吼漁Crab（愉快）星期日」系列的集客活動，祭出各式歡樂促銷大放送活動，民眾於活動當天只要在「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專，貼文按讚及分享，出示手機畫面即可向現場工作人員免費獲得香皂康乃馨1朵。

另外，可至舞台區拍照上傳個人臉書或IG，即可兌換刮刮樂1張；或於市集內單筆消費滿300元，就可持店家開立消費憑證至舞臺兌換處兌換刮刮樂1張，刮刮樂豐富獎項包含50元至500元不等的市集折價券及價值2000元的海鮮禮盒，總共620份活動限定好禮。

▲萬里「龜吼漁夫市集」價值2000元的海鮮禮盒。

漁業處表示，活動舞臺上午11時整開賣漁Crab福袋，內容物由三點蟹、透抽、小卷等在地漁產品隨機組合，每袋價值300元只賣150元，共計150份，售完為止，歡迎闔家一同前往龜吼漁夫市集品嘗在地尚青的海鮮饗宴，歡慶母親節！

自駕出遊到龜吼漁夫市集的民眾，不可不知鄰近停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用！

漁業處長張麗珍表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！另外龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境。

▲▼萬里「龜吼漁夫市集」交通資訊。

▼龜吼漁Crab（愉快）星期日」系列集客活動。

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