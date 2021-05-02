▲石門「富基魚市」慶祝溫馨母親節，消費滿3000送300等值商品。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著母親節到來，新北市石門區「富基魚市」特別舉辦了促銷活動來吸引遊客，即日起至5月底每週六、日均辦理促銷活動，生鮮水攤消費滿3000送300等值商品、乾貨滿1000送100等值商品，歡迎民眾前來漁市品嘗及採購各式各樣的新鮮漁貨。

「富基漁港」位於新北市石門區富基里，是全台灣的極北漁港，坐落於北海岸風景特定區內，除是萬里蟹最重要產地之一，也販售販售各式新鮮海產，更擁有著名的墨西哥帽裝置藝術，是提供遊客拍照打卡及品嚐現流海產的最好去處。

▲水攤區購買食材後，至餐廳區代客料理，可以馬上享用超值的海鮮大餐。

漁業處表示，漁市管理商生活家事業有限公司辦理母親節促銷活動，4月25日至5月底每週六、日配合活動，辦理生鮮水攤消費滿3000送300等值商品、乾貨滿1000送100等值商品，另加碼推出消費滿額抽生猛海鮮，在水攤區購買食材後，至餐廳區代客料理，可以馬上享用超值的海鮮大餐。

漁業處長張麗珍表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，歡迎民眾闔家大小到富基漁市購買或享用在地尚青的各式生猛海產，另外富基漁港新落成的重機驛站及突堤碼頭是傍晚時分欣賞夕照的最佳去處；歡迎民眾來一覽北海岸白沙灣、麟山鼻、富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門洞等多處景點的明媚風光！

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