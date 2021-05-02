溪頭螢光派對本月起跑　每晚都能置身「螢」河享受音樂

▲溪頭賞螢季由昨晚的「森林螢光派對」宣告正式登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

5月是溪頭螢火蟲爆發季節，「溪頭螢光派對」昨（1）日晚上起跑，活動將持續一整個月，不但每晚都有音樂會饗宴，一般遊客也能比照入住遊客，有機會在夜間入園賞螢，希望民眾不僅能在白天悠遊溪頭，也能享受不一樣的溪頭夜裡風情。

南投縣政府指出，溪頭因海拔關係，賞螢活動從5月才開始；園區內因光害少、環境適合螢火蟲繁殖生長，不僅能賞螢，還能近距離接觸，讓人有置身於「螢」河中的感覺；今年縣府和溪頭自然教育園區、鹿谷鄉產業觀光促進會合邀在第8家飯店業者參與，舉辦「溪頭螢光派對」活動，讓遊客能在螢火蟲出沒的夜晚，進入園區賞螢、認識森林的夜間生態。

▲溪頭賞螢季由昨晚的「森林螢光派對」宣告正式登場。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府表示，「溪頭螢光派對」每晚6時至8時都有森林音樂會，竹山鹿谷人憑身分證可免費進場參加；賞螢導覽活動每有晚6時30分、7時、7時30分3場次，民眾需憑票券提前至服務台報到集合，以團體統一集合入園方式進行，活動至5月30日止。

活動期間還推出「凍頂茶席」等攤位，每週五、六晚間都有6時30分、7時30分、8時30分3場，每個時段名額15位、全程約45分鐘，民眾購票後請先線上預約登記，就能在茶鄉鹿谷感受森林下的茶湯風味。

南投縣政府製出，有關賞螢生態導覽等活動套票的購票資訊，可洽「南投好好玩購票網」，更多螢活蟲活動相關訊息，則可搜尋Facebook「森林邦」粉絲專頁。



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