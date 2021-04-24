遊客對空喊「再大一點！」溪頭降下3豪米雨量　居南投各區之冠

▲溪頭地區今天下午降下大雨。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

久旱造成全國各地水情吃緊，但近日因午後熱對流旺盛、山區迭有降雨，仍讓民眾欣喜不已：南投溪頭地區今天下午就下起滂沱大雨，斷續歷時約50分鐘，不但當地遊客驚喜對空直呼「再下大一點！」連台大實驗林溪頭園區的職員都感動地說：「很久沒聽到霹哩啪啦的雨聲了！」

溪頭教育園區主任彭嘉文說，今天約在下午3時15分時開始下雨，第一波較大雨勢延續15分鐘左右；從監視器畫面看來，園區內遊客紛紛打起傘來遮雨，園區外的縣道151公路也可看見滴滴答答的雨水形成路面小小溢流，清涼快意。

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▲溪頭地區今天下午降下大雨。（圖／民眾提供）

中央氣象局數據則顯示，今天溪頭地區累積3毫米雨量，已居全縣各地之冠。

彭嘉文指出，去年因夏季幾乎沒有颱風等因素，園區全年觀測累積雨量僅2500至2600毫米，已比往年暴跌900毫米；今年更是久旱無雨，遊客人數卻是年年增加，到今年已成長到平均每天4000至5000人，園區用水需求高漲，若非3月底某天下了整夜春雨為水塔解渴，差點就要花錢外購水源來應急。

▲溪頭地區今天下午降下大雨。（圖／民眾提供）

至於林貌管理方面，彭嘉文表示因溪頭本屬地勢較高的雲帶，林木本身可從雲霧中汲取水分、林間地面植物也因擁有遮蔭，水分逸失不快，大致上仍能維持青蔥翠綠的美景，也能維繫觀光人氣。

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