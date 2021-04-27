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7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼

記者柯沛辰／綜合報導

南投鹿谷鄉是賞螢聖地，每逢螢火蟲季節，都會吸引大批遊客到訪。不過，當地一家鱘龍魚餐廳日前遇到7名客人，在櫃檯前搶著付帳，結果搶到最後沒人付錢，讓店家損失3700元。近幾日，店內又差點發生類似狀況，讓業者決定公布畫面。

監視器畫面顯示，當時7人分別開著BMW、福斯轎車來店內享用午餐，酒足飯飽後，一名藍色上衣的女子走到櫃台要付帳，但後面一名男子追上來，霸氣地掏錢放在桌上，接著兩人拉拉扯扯，搶著買單。

▲▼7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼。（圖／東森新聞）

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▲4人擠在櫃檯前搶著買單，大戰一觸即發。（圖／東森新聞）

不久後，又有2名女子來到櫃檯前，從皮包內拿出錢來，搶著要請客。藍衣女子見狀，趕緊揮手示意，要她們把錢通通收回去，結果一行人就這樣客套來、客套去，在櫃台前相持不下。

有鑑於戰況激烈，男子索性把錢丟在桌上，匆匆離去，但藍衣女子不甘示弱，立刻把留在桌上的錢抽走，一路追了上去。當時店員以為客人是要回去拿錢，不以為意，直到等了好一段時間，才發現這桌客人已經揚長而去，根本沒人結帳。

▲▼7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼。（圖／東森新聞）

▲藍衣女子伸手抽走桌上的鈔票，轉頭追逐男友人。（圖／東森新聞）

餐廳老闆娘緩頰，當天這桌客人點了鱘龍魚三吃、白斬雞跟各式山菜，消費總共3700元的餐點，「（他們）應該是忘記了啦」、「大家都好朋友，不希望朋友付錢、轉身自己去拿錢包，然後忘記掉了！」

事實上，這起事件發生在去年6月4日，但業者等了快1年，都沒等到客人回來聯繫，讓這筆3700元的餐費成了呆帳。由於餐廳是小本經營，利潤微薄，近日又差點發生類似狀況，擔心舊事重演，所以決定公布畫面，提醒客人搶帳之餘，也要記得付帳，免得意外吃了霸王餐。

▼老闆娘相信人性本善，「他們應該是忘了」。（圖／東森新聞）

▲▼7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼。（圖／東森新聞）

 
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