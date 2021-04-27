強降雨來襲「香蕉樹彎腰」擋賞螢必經車道！警見狀扶正揪甘心

▲高雄旗山警巡邏發現香蕉樹疑似被強降雨打歪，連忙將樹扶正，避免用路人撞上發生意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

久旱逢甘霖！25日因對流雲系發展旺盛，氣象局針對高雄、台南山區發布大雨特報，高雄甲仙區中午過後也有短暫雷陣雨，待雨勢趨緩後，甲仙分駐所員警晚間8點多巡邏時，行經甲仙區台29線32.5公里處發現「彎腰香蕉」，擋住了接近一半的車道，員警心想：「應該是午後的強雨將香蕉樹打歪、彎向馬路」，由於彎曲的香蕉樹影響了行車視線，員警見狀立刻下車將香蕉樹扶正，避免用路人一不注意撞上、發生意外。

警方表示，當下巡邏的員警除了將香蕉樹扶正，更徒手將龐大的香蕉樹扶到路邊的護欄外，避免後方來車因未注意撞上發生事故，不僅如此，員警還沿路查看、加強巡邏有無其他路樹倒塌，要讓民眾回家能有一條安全的路。

▲高雄旗山警巡邏發現香蕉樹疑似被強降雨打歪，連忙將樹扶正，避免用路人撞上發生意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

當地員警進一步指出，由於每年的3到5月是賞螢火蟲的最佳季節，高雄市那瑪夏區、桃源區少有光害，乾淨的環境每年皆引來大量螢火蟲現身！而台29線是通往賞螢的必經之路，賞螢遊客、往來車輛明顯增加，旗山分局分局長游永中表示，肯定同仁迅速排除道路風險，並提醒欲賞螢的民眾，因山區道路狹隘，可多加利用大眾運輸工具，勿違規停車、造成交通雍塞。

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