謝長廷稱台灣核二廠廢水含氚　羅智強：乾脆申請歸化日本

▲羅智強、謝長廷。（合成圖／記者林敬旻攝、資料照）



記者黃巈禾／台北報導

我駐日代表謝長廷多次為日本排放核廢水一事護航，稱台灣核電廠的含氚廢水排放入海，但遭打臉，他24日再稱核二廠廢水含氚，還有其他放射元素物質。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，這麼愛日本，乾脆申請歸化。

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海，引發周邊國家不滿，然而謝長廷則為日方護航稱「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，結果遭原能會主委謝曉星打臉，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」；國民黨也批評謝長廷製造假消息，要求警政署依法辦理。

謝長廷24日晚間在臉書張貼，核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在，現在技術很難消除氚，可以推定氚隨廢水一起排放，至於含氚廢水是否排入海洋，他預告下次公布。

對於謝長廷的說法，羅智強25日在臉書表示，發現謝長廷有一種症狀，看到日本腿就軟，把正常的「核廢水」跟福島的「核污水」混為一談，宣傳福島核食在日本超市賣光光，說台灣漁民活潑、比較難保護，反對設置慰安婦銅像

，現在確定，謝長廷是真的愛日本。

羅智強諷刺，既然這麼愛日本，在日本居住五年，就可以申請歸化了，謝長廷何不乾脆申請入籍，做個堂堂正正的日本人呢？如果入籍成功，相信謝長廷也會是日本知台第一人，也許日本政府可以派任謝長廷來台灣，擔任日本駐台代表，這樣謝長廷就可以名正言順的「助日」了。

羅智強還列出日本一般歸化的6項條件，包括：連續在日本居住五年以上、申請人必須年滿 20 歲並且有行為能力、沒有任何犯罪紀錄、被認為是有謀生的技能、遵守日本憲法以及沒有企圖推翻日本政府、放棄原有國籍。