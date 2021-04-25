　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷稱台灣核二廠廢水含氚　羅智強：乾脆申請歸化日本

▲▼羅智強、謝長廷。（合成圖／記者林敬旻攝、資料照）

▲羅智強、謝長廷。（合成圖／記者林敬旻攝、資料照）

記者黃巈禾／台北報導

我駐日代表謝長廷多次為日本排放核廢水一事護航，稱台灣核電廠的含氚廢水排放入海，但遭打臉，他24日再稱核二廠廢水含氚，還有其他放射元素物質。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，這麼愛日本，乾脆申請歸化。

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海，引發周邊國家不滿，然而謝長廷則為日方護航稱「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，結果遭原能會主委謝曉星打臉，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」；國民黨也批評謝長廷製造假消息，要求警政署依法辦理。

謝長廷24日晚間在臉書張貼，核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在，現在技術很難消除氚，可以推定氚隨廢水一起排放，至於含氚廢水是否排入海洋，他預告下次公布。

對於謝長廷的說法，羅智強25日在臉書表示，發現謝長廷有一種症狀，看到日本腿就軟，把正常的「核廢水」跟福島的「核污水」混為一談，宣傳福島核食在日本超市賣光光，說台灣漁民活潑、比較難保護，反對設置慰安婦銅像
，現在確定，謝長廷是真的愛日本。

羅智強諷刺，既然這麼愛日本，在日本居住五年，就可以申請歸化了，謝長廷何不乾脆申請入籍，做個堂堂正正的日本人呢？如果入籍成功，相信謝長廷也會是日本知台第一人，也許日本政府可以派任謝長廷來台灣，擔任日本駐台代表，這樣謝長廷就可以名正言順的「助日」了。

羅智強還列出日本一般歸化的6項條件，包括：連續在日本居住五年以上、申請人必須年滿 20 歲並且有行為能力、沒有任何犯罪紀錄、被認為是有謀生的技能、遵守日本憲法以及沒有企圖推翻日本政府、放棄原有國籍。

ET快訊
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵虧損、退休金59億政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵虧損、退休金59億政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

小塔提斯轟雙響「跑壘遮眼」開嘲諷　鮑爾照樣奪本季第3勝

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

政治熱門新聞

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

太魯閣號又撞飛工人　羅智強轟丁怡銘

近韓人士：韓國瑜選國民黨主席機率達55％

藍營分析蔡英文民調跌幅大　7位綠營政治人物全往下滑

萬巒豬腳有非台灣豬　藍營抓到了

高雄人淚謝老天下雨　蔡英文回應了

共機休2天　今一架運8又闖我西南空域遭驅離

謝長廷稱核二廠廢水含氚　他：可申請歸化日本

防丁怡銘洗腦人民　江啟臣提修法

台灣排含氚核廢水？連勝文要求民進黨政府說明

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有跟我請假

陳水扁讚蔡啟芳「有情有義」　為國務機要費不遺餘力

台中童遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

更多熱門

相關新聞

台灣排含氚核廢水？連勝文要求民進黨政府說明

台灣排含氚核廢水？連勝文要求民進黨政府說明

我駐日代表謝長廷先前稱台灣核電廠的含氚廢水排放入海，遭原能會主委謝曉星打臉，國民黨也向警政署檢舉散播假訊息。不過，謝長廷24日在臉書公布數據，指核二廠排放的廢水有氚，對此，國民黨智庫副董事長連勝文25日受訪時表示，現在不是台電說謊，就是謝長廷說謊，認為民進黨政府要出面說明。

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

立院邀駐日代表報告　謝長廷出席恐有難度

立院邀駐日代表報告　謝長廷出席恐有難度

羅智強挺李德維　反嗆民進黨作賊喊抓賊

羅智強挺李德維　反嗆民進黨作賊喊抓賊

台變伴手禮 拜登重手誰倒楣？

台變伴手禮 拜登重手誰倒楣？

關鍵字：

謝長廷羅智強核廢水

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面