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社會 社會焦點 保障人權

羅智強說他「逼死蘇啟誠」　謝長廷提告求償百萬敗訴

記者羅志華／台北報導

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠於2018年9月間，疑因不堪關西機場風波輿論輕生，北市議員事後在臉書評論，「是民進黨和謝長廷逼死蘇啟誠」，讓謝長廷不滿提告，求償100萬元；本案審理期間，羅智強雖對謝長廷多次叫陣、要求當面對質，對方卻始終未出庭，北院27日判謝長廷敗訴。

▲羅智強因評論大阪事件，遭謝長廷提告求償百萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲羅智強批評謝長廷卸責害死蘇啟誠挨告，審理期間多次要求對方出庭未果，北院27日判謝長廷敗訴 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

羅智強於審理中表示，蘇啟誠遺孀指蘇啟誠輕生，是由於上級壓力，並非假新聞所導致「不想被羞辱，以死明志」，但謝長廷仍咬定蘇啟誠是受假新聞影響，而後續不僅監察院報告，明指謝長廷與此事有因果關係，就連外交部長吳釗燮，也說謝長廷對大阪辦事處有指揮、監督責任，完全打臉謝長廷那句「大阪辦事處不歸我管，大阪有錯，大阪就要道歉」，認為他的發文，全都是經參考新聞、查證後的合理評論。

謝長廷委任律師認為，羅智強的言論，指控謝長廷「逼死」蘇啟誠，已超過合理評論範圍，且蘇啟誠遺孀的發表中，完全沒講到「謝長廷」害死蘇啟誠，監察院調查報告，則是在羅智強一路批評後，直到2019年5月才做成，狠酸羅智強在庭上把後來的東西，講作前面批評的根據，難道是「神預測」嗎，並認為羅智強身為被告，應證明自己言論沒有惡意，怎麼會找謝長廷來作證。

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