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綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

▲萬巒豬腳。（資料照／記者賴文萱攝）

▲萬巒豬腳。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維昨日在立法院國是論壇上，質疑進口美豬肉去向時，說出「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？ 」，讓屏東的民進黨立委及屏東縣長潘孟安氣憤難耐，認為李侮辱萬巒豬腳，要求道歉。對此，國民黨革實院長羅智強24日在臉書反嗆，綠營的網軍、政客全面圍剿李德維，個個都成了萬巒豬腳的守護神，看了讓人反胃，真是標準的打人喊救人、做賊喊抓賊。

羅智強表示，真正在傷害萬巒豬腳的人不是李德維，而是開放萊豬進口的總統蔡英文和民進黨，台灣今年進口美國豬肉1087公噸，豬肝及豬腳等761公噸，可是完全沒有流向，那美豬、美肝、美國豬腳誰吃了？是民進黨吃光光嗎？

對於進口美豬肉流向不明，羅智強認為，消費者當然會惶恐，憂心美豬會不會被當台灣豬賣，而李德維以「萬巒豬腳」做比喻，就被民進黨群起圍攻，說傷害產業。羅智強強調，這正好證明這樣的疑慮，早存在國人心中，只要民進黨一天沒有交代美豬的流向，台灣人民就一天擔心自己吃到萊豬，這就是民進黨開放萊豬的惡果。

該文po出後，李德維在下方留言，除重申昨天的談話來龍去脈，也表示「謝謝智強，監督的重點是流向」；另外，國民黨立委洪孟楷及國民黨台北市議員王鴻薇也留言力挺李德維，其中洪表示，「人民的擔憂政府才應該說清楚！顧健康、反萊豬！大家一起來」。

回顧當天狀況，李德維23日攜帶「說謊又狡猾 睜眼說瞎話」看板到議場，一上台發言就針對進口美豬肉去向開炮。他指出，豬肉儀錶板顯示2021年元旦起累計至4月21日，進口豬肉1萬5493頓、豬肝豬腳5310公噸，其中美豬肉1087公噸、豬肝豬腳為761公噸，約佔比例百分之十。

「請問行政部門可以告訴我們，這些進口豬肉、豬肝、豬腳到哪裡去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」李德維如此表示。

李德維繼續說，3月下旬，大賣場家樂福自主檢驗美國冷藏牛肉，發現一批牛腱的萊克多巴胺含量高達0.12ppm，超過法定標準0.01ppm，隨即自主下架，請問衛福部在邊境查驗的時候，有查出來嗎？市場稽查有查出來嗎？究竟有多少超標萊牛被民眾吃下肚？

李德維質疑，農委會主委陳吉仲日前說市場一公克萊豬都沒有，進口豬肉都未含萊劑，且國產豬100％未用萊劑飼養，今年起元旦邊境逐批查驗到4月11日，共查了1157批，而萊劑殘留批數為0，但萊牛超標部分卻都未查出。

▼李德維「萬巒豬腳」爭議，羅智強、洪孟楷、王鴻薇等力挺。（圖／翻攝自Facebook／羅智強，點圖可放大）

▼李德維「萬巒豬腳」爭議，羅智強、洪孟楷、王鴻薇等力挺。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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