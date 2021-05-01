女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

▲女高中生遭公車撞上，畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者劉維榛／綜合報導

4月30日早上，台中一名16歲張姓女高中生過馬路時，被165號公車撞上，身體被2度輾過。據司機供稱，當時剎車失靈，為了要保全車上40名乘客，才沒有選擇撞山壁，然而張爸爸卻無法接受，直言車是靠著妹妹的身體停車的。對此，有乘客跳出來喊話，「司機其實當時有一直長按喇叭！」

根據現場老師透露，張同學才剛從9號公車下車，準備要走斑馬線到校門口，未料165公車竟直接衝過來，正要過馬路的一群學生尖叫分別閃躲，有些往前、有些往後跳躍，張同學來不及反應，遭公車撞上。

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張爸爸則痛批，若真是剎車失靈，為何不事先提前按鳴喇叭示警，這輛剎車失靈無異是一輛移動的殺人武器，他要的是真相，而不是司機推卸責任。

而林姓公車司機向警方供稱，當時屬下坡路段，呈現煞車失靈狀況，連續多次踩煞車，不料仍煞不住，加上當時車上有40至50名乘客，因此不敢直接撞山壁讓車子停止。

由於司機與張爸爸的說法有歧異，當天搭乘165號公車的40名乘客之中，一名網友決定挺身而出，向《ETtoday新聞雲》還原當時情況。他表示，司機一直有長按喇叭，並非外界所傳的，一路無聲衝到校門口。

▼女學生送醫仍回天乏術。（圖／民眾提供）

