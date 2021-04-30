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硬起來？吳怡農：只要我在，台北市黨部就不會受黑道影響

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，黨中央要求快刀斬亂麻火速開除黨籍，但市黨部主委吳怡農30日受訪表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。針對外界質疑「怕趙」、被黑道把持，吳怡農強調，民進黨絕對不容忍黑道介入，「只要我在，民進黨台北市黨部就不會受黑道影響」。

▲▼民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）

面對外界質疑是傀儡主委、怕趙氏家族？吳怡農表示，首先，我們對黑道是絕對不容忍，「只要我在、民進黨台北市黨部就不會受黑道影響」，再來，民進黨處分黨員的程序是先召開臨時會議，要給予當事人3天的時間，才可以開除。

至於國民黨議員徐巧芯質問是否願意對北市黨部全面掃黑？吳怡農表示，若有任何人有犯法、違背黨紀行為，絕對不護短，2個月前到黨部工作第一天就跟所有同仁說明，一定要用最高標準做每件事，大家才可以開始用不同眼光、認真嚴肅看待台北市黨部。

而被質疑過去因為獲得趙家力挺當上主委，導致今天不敢火速開鍘？吳怡農表示，當初選主委是同額參選，唯一目標是爭取最多黨員同志的支持，「派系對我來說完全不是考量」；吳說，趙映光執委會召集人，自己作為地方黨部主委，沒權限決定執委會召集人的去留，「希望他有他的智慧來回應社會的一些期待」。

▲▼民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）

吳怡農表示，自己也是在27日看新聞才知道趙姓黨員的事情，看到他過去言行、言論，包括社群媒體上得有些發言、表現，那時我們才知道有這個人。吳說，隔天早上就決定召開、也開始通知中央黨部，以及所有執委、評委們，需要召開臨時會議來討論如何盡快做出最嚴厲處分。

至於是否知道趙映光的黑道背景？吳怡農未正面回應，僅表示，若有任何黨員有違法、犯法、違背黨紀，「絕對不會護短、絕對不會護短，只要我在台北黨部，北市黨部就不會容忍任何黑道，這是我們的原則」。

媒體追問，這樣的言論是否代表要向黨內的黑道勢力宣戰？吳怡農說，民進黨絕對不容忍黑道的介入，這不是從今天開始，一直都是這樣，「我再強調一次，兩個月前第一天到黨部上班時，就跟所有同仁說，不管我或在做任何一位幹部，每件事要有最高標準，因為大家都在看」。

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