粗暴處理警紀、黨務卻照程序　蔡峻維酸民進黨雙標

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委趙映光兒子趙介佑，疑似涉入販毒，在市黨部主委吳怡農堅持程序流程下，預計5月3日才會完成開除黨籍一事。相較警政署粗暴處理北市警紀問題，民眾黨副發言人蔡峻維酸，「難道司法竟不如黨規？」

民眾黨副發言人蔡峻維表示，程序正義是法治國家的基礎，近日松山警分局事件，警政署火速將分局長拔官調內勤，而案子尚在調查階段，警政署卻粗暴地要求警察局長交出手機與通聯記錄、接受測謊，未審先判，應該讓司法處理即可。

蔡峻維表示，反觀執政黨，北市黨部高層之子涉毒遭收押，連帶爆出一系列黑幕，主委吳怡農則是強調「依照程序來開除黨員」、「錯誤的行為要用對的方式去處理」。

蔡峻維說，國有國法，黨有黨規，相當同意吳主委所說「程序正義是最低標準」，然而執政黨這次粗暴的方式處理警紀問題，明顯不符合程序正義，「難道司法竟不如黨規？」

蔡峻維說，執政黨的黨務我們無從置喙，但希望在處理國事上，執政黨也能如處理黨務一般，不要雙標、不要包庇。最後，蔡也不忘酸吳怡農，別再說看新聞才知道 他們的背景，他們可是陪著你去登記選主委的鐵桿粉絲，而這樣急著切割的行為，未免寒了農粉的心。