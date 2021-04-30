李永得邱議瑩夫妻檔背房貸2447萬　黃瑞明尤美女夫婦身價近8千萬

▲文化部長李永得。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院30日公布第174期廉政專刊，文化部長李永得與妻子民進黨立委邱議瑩雖擁有存款1456萬3800元，但債務也高達2447萬2862元。司法院大法官黃瑞明與妻子前民進黨立委尤美女則相當懂得理財，投資許多外幣、債券、基金，兩人身價高達7500多萬元。

根據監察院最新財產申報，李永得與邱議瑩共擁有土地7筆（5筆交付信託）、建物2筆、存款1456萬3800元，存款包含美元、英鎊、加拿大幣和澳幣，其中以加拿大幣佔最大宗，折合新台幣為62萬9922元。

此外，兩人還擁有股票2筆，皆為李永得持有，不過皆為已下市股票，一筆為中興商銀持117股、另一筆為寶華持195股，以票面價額10原來算，折合新台幣總價3120元。

根據申報資料，李永得與邱議瑩另持有4筆股票交付信託，其中李永得持有系統277股、金橋10萬9799股、康那香838股，邱議瑩持有云辰3117股，若以票面價格10元來算，總價共為新台幣114萬310元。

另外，兩人還擁有2戶銀行授信拖財產專戶，總價額為8萬8370元，保單部分有9筆、債務則有2筆，皆為邱議瑩購置之不動產，債務總額高達2447萬2862元，事業投資1筆共100萬，為李永得投資出版事業公司。

▲大法官黃瑞明。（圖／記者李毓康攝）



根據財產申報，黃瑞明與尤美女則擁有土地11筆（8筆交付信託）、建物3筆、汽車2輛、存款1614萬9368元，存款包含歐元、美元、南非幣、加拿大幣、澳幣，其中以美元最多。

此外，兩人還擁有股票6筆，其中黃瑞明持有敦泰5600股、國鼎2萬9879股、仕欽1萬9351股、台灣龍盟復合材料有限公司15萬7657股，尤美女則持有華隆117股、和旺445股，以票面價10元來算，折合新台筆總價213萬490元。

根據申報資料，黃瑞明與尤美女還擁有債券4筆，總共1353萬7456元、基金14筆，總額4102萬1702元，有價證券則為美國石油ETF，總額為329元。

此外，兩人還擁有2幅字畫、1幅油畫、1座石雕，價值總額為120萬元。保單部分有37筆、事業投資3筆，分別為黃瑞明投資之積石投資股份有限公司、能得科技股份有限公司及民報，總投資金額共117萬。

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