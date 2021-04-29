松山之亂延伸「滅證、上級施壓」疑雲　監委申請自動調查





▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議。對此，監察院監察委員陳景峻、蔡崇義質疑，警方是否有涉及包庇、掩蓋事實，或是有上級施壓未究責相關人員？因此申請自動調查。

監察委員陳景峻、蔡崇義29日表示，依日前警方記者會宣稱，因停電未能拍下當時監視畫面說法，對照警方事後調查監視檔案是遭人為刪除，明顯出入甚大，究竟警方有無涉及包庇、掩蓋事實？是否有上級施壓未究責相關人員？其滋事黑衣人人數為何？將對此進一步調查。

監委提及，日前也發生民眾酒後，分別在屏東市自由路、田寮巷酒吧滋事事件，屏東縣政府警察局屏東分局將滋事民眾帶回處理時，一群黑衣人還追到屏東分局包圍滋事者，顯示類此警察風紀不彰、民眾無懼公權力案例層出不窮。

監委指出，究竟警方績效制度檢討、法治教育培育、用人制度考量是否妥適合法？警員勤務編排是否得當？主管機關有何防弊監督機制及策進作為？均有詳加全面調查瞭解必要。

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