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林為洲最新財產申報曝光！配偶子女欄全空白　獨自背3539萬債務

▲▼「民進黨再怎麼不爽 也不能箝制新聞自由」記者會，總召林為洲、首席副書記長鄭麗文出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院30日公布第174期廉政專刊，日前驚傳離婚的國民黨立委林為洲，在財報中配偶與子女欄皆為空白。此外，林為洲過去被封為「立法院地產王」，如今土地仍多達40筆，但債務卻高達3539萬4902元。

根據監察院最新財產申報，林為洲共有土地39筆（7筆交付信託），地點分新竹縣市、新北市、桃園市、苗栗縣及花蓮縣、汽車1輛、存款898萬8633元。

此外，林為洲還擁有保單5張、債務3筆共3539萬4902元，包含購置不動產債務餘額93萬6136元、土地擔保餘額3千萬、保單借款445萬8586元。

根據監察院去年3月底公布的財產申報，林為洲當時與妻子共有60筆土地，地點遍布花蓮、新竹、台北、桃園等地，另外還有台北、新竹等地的10筆建物、汽車3輛、存款4800多萬元、股票102萬餘元，不過同時債務也高達9821餘萬元。

林為洲日前受訪時表示，申報財產都要依法，有配偶都要申報，沒有配偶就不用申報，其他是家庭裡面的事，不便浪費社會的媒體資源，「人生總是有悲歡離合，這是私人事情沒有能夠多說」。

至於外傳是因為競選新竹市長一事而離婚，林為洲不願多加評論，僅回應媒體，「這是你自己的猜測」。

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