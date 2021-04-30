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陳菊：公眾人物從事公共事務　自律自重是很基本的原則

▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

近日發生多起警紀案件，包括中壢警方盤查風波、中崙派出所遭黑衣人闖入、北投分局私自借提人犯等，監察院長陳菊30日表示，監察院行使職權超越黨派，各政黨內部事情由其內部處理，公眾人物從事公共事務，自律自重是必然，是很基本的原則。

監察院30日上午舉辦「監察院建院90周年學術研討會」，邀請司法院前院長賴英照、前大法官廖義男、台大法律學院名譽教授李鴻禧、台灣之友會理事長張富美等人擔任主持人，就監察權與正當法律程序、監察法制的過去與人權展望的未來等議題進行討論。

陳菊致詞時表示，監察院的職責為糾正公務員及政府機關的違失，去年成立國家人權委員會，除了揭示我國人權立國的決心，也全面落實人權理念，因而在各項制度上必須隨之調整與修正，使監察院功能更加完整，加強落實「整飭官箴」、「澄清吏治」、「紓解民怨」及「保障人權」四大工作方針。

陳菊指出，監察院歷經戒嚴、解嚴與台灣社會一同成長，但仍然有如陶百川、曹啟文等高風亮節的監察委員，從民國36年戒嚴至76年解嚴，司法院因為監察院的聲請而做出的解釋共有36件，約占當時戒嚴期間214件的六分之一。

陳菊也說，隨著台灣民主社會不斷地深化、開展，監察院也轉向關注司法正義、土地正義、社福與勞動人權等事項，從歷年的陳情案件來看，最大宗為司法案件，占40%以上。

陳菊期許，監察院面對各項制度變革之際，可透過本次建院90周年舉辦研討會的機會，除了與各界坦率對話，使國人充分認識現行監察權運作的實況，更應該勇於面對時代變動，傾聽人民心聲與需要，並讓大眾了解監察院及人權委員會功能與職責，使人權的核心價值與概念更加擴展到社會。

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