「監察院要專唱反調」　陳菊：扮演啄木鳥為民發聲

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊30日表示，監察院在職權上必須扮演啄木鳥的角色，監督糾正公務員與政府機關違失，希望透過研討會與社會對話，促使監察院能夠建構一個達成「整飭官箴」、「澄清吏治」、「紓解民怨」及「保障人權」四大工作使命的監察制度。

監察院30日上午舉辦「監察院建院90周年學術研討會」，陳菊在致詞時說，監察院從1931年建院以來，基於權力分立原則，因為在職權上必須扮演啄木鳥的角色，監督糾正公務員與政府機關違失，常會涉及人民基本權利保障事項。

陳菊說明，去年成立的國家人權委員會，使監察院的功能更加完整，台灣社會更加接近人權立國的理念，監察院在面對各項制度變革之際，特別在建院90周年舉辦研討會，希望能透過研討會與社會對話，使外界充分理解我國現行監察制度的樣貌，並且促使監察院能夠建構一個達成「整飭官箴」、「澄清吏治」、「紓解民怨」及「保障人權」四大工作使命的監察制度。

陳菊指出，回顧監察院90年來所走過的風風雨雨，縱使在戒嚴時期，萬馬齊喑，不敢捋獨裁政權虎鬚的年代，監察院仍然有如陶百川、曹啟文等高風亮節的監察委員，依法調查孫立人等冤案，彈劾高階黨政軍首長，例如前行政院長俞鴻鈞、胡宗南一級上將等，並且挑戰種種違憲的戒嚴時期法令。

陳菊說，從民國36年戒嚴至76年解嚴，司法院因為監察院的聲請，而做出解釋的共有36件，約占當時戒嚴期間214件的六分之一，當時的監察院在政府機關中可說是獨樹一格，專唱反調，為人民的基本權利發聲，實質上扮演著國家人權委員會的角色。

陳菊表示，台灣在解嚴後，隨著民主社會不斷地深化、開展，監察院也轉向關注司法正義、土地正義、社福與勞動人權等事項，從歷年的陳情案件來看，最大宗為司法案件，占40％以上，監察院近年來平反包括江國慶、鄭性澤與最近的謝志宏等重大案件。

此外，監察院在調查美河市案時，也聲請司法院第743號解釋，確保人民財產權，不受政府的違法徵收；本屆彈劾公懲會前委員長石木欽與調查所涉相關不法案，就台灣司法風紀之重塑與改革，已經成為重要的里程碑。

不過，陳菊也說，就她的生命經驗來看，監察院在這90年來所為，仍然不夠，德國哲學家尼采曾說，「只要我們周圍的一切都在忍受和製造苦難，我們就不可能幸福。只要人類事物的進程取決於暴力、欺詐和非正義，我們就不可能高尚。」

陳菊認為，監察院應該直接傾聽人民的心聲，對於背負著生活重擔，在台灣社會各個基層角落暗夜哭泣的普羅大眾，監察院應該與他們緊密的結合一起，讓尊重人權的思想在臺灣的每一個人心中深深紮根，並且積極調查人權侵害的事件，發掘結構性問題，促成各項制度改革，這些正是監察院在國家體制內所應該發揮的功能。

陳菊表示，基於以上的理由，監察院特別邀請國內重量級的法學碩彥、學者、專家，規劃了「憲政與監察」、「監察權與正當法律程序」、「監察與司法」及「監察法制的過去與人權展望的未來」等議題，希望能結合現行監察法令與實務運作，積極探索檢討符合國人期待的監察制度的新貌與工作方針。

陳菊強調，她期待透過本次研討會與社會各界交流，協助監察院建置一個符合「正當法律程序」的監察制度，以確保社會公平正義的實現，也希望大家對監察院能多所建言。

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