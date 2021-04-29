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社會 社會焦點 保障人權

越南「電鍋燙」害高雄女頭皮三度燙傷！她親揭傷口：作夢都喊燙

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一家美髮店用「家用電鍋」替江婦燙髮，蒸氣外露導致江婦頭皮三度燙傷恐須植髮。（示意圖，類似款電鍋／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

用「家用電鍋」燙頭髮，你聽過嗎？高雄市一名江姓婦人過年前到茄萣區某家美髮院燙髮，越籍女設計師推薦時下最新的「電鍋燙」，還說燙完很漂亮，沒想到江婦一試卻造成頭皮三度燙傷，事後還出現身心問題，連做夢都會喊燙，合計要向對方求償106萬；對此，設計師不願正面回應，她的先生表示，「電鍋燙」是太太在越南學的，之前燙過的客人都沒有問題。

江姓婦人29日下午出面向媒體還原事發經過，當時設計師向她推薦「電鍋燙」，用家用電鍋就可以燙出美美的造型，設計師還強調，這是時下最流行的方式，燙完造型很漂亮，設計師用髮捲在她頭上上捲子後，真的就用家用電鍋替她燙髮，開始燙10分鐘後，她就向設計師反應很燙，設計師便拿毛巾給她圍脖子，過一下管子就爆開了。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲江姓婦人親揭恐怖傷口，仍是紅通通一片。（圖／記者吳世龍攝）

江婦說，管子爆開產生熱水和蒸氣，當時左臉就感到很痛，耳朵、左邊頭皮都麻掉，但設計師卻叫她再忍耐10分鐘，「我一直尖叫說很燙，我受不了」，她要求設計師拔掉，但是設計師卻猶豫不決，還說：「要不然，姊姊，我在幫你上第二劑好不好？」

江婦表示，她當下已強烈表達訴求，並要設計師趕快把電鍋插頭拔掉，再拿吹風機給她降溫，但是吹風機都是熱風根本沒用，而設計師還在旁邊說：「姊姊，你這個都有捲度了耶！再等10分鐘好了！」

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲不僅頭皮燙傷，連耳朵也明顯缺一角。（圖／記者吳世龍攝）

江婦表示，頭皮當下看起來紅紅的，設計師也認為沒有很嚴重，當天回家她先到診所看診，醫師提醒她可能會感染蜂窩性組織炎，嚴重可能致腦膜炎，沒想到隔天眼睛就腫起來，「我在醫院都打嗎啡、吃嗎啡，清創很多次，從過年前發生到現在，都還需要回診治療」。江婦脫下帽子露出紅通通的頭皮，她說，醫師告知她，如果3個月後再長不出來，恐怕就得植皮。

江婦說，事發至今，她也有去看精神科，吃安眠藥、鎮定藥物，藥劑必須很強否則無法入睡，老公還跟她說，她睡著做夢還會喊：「會燙！快跑！」

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼江姓婦人拿出住院收據和診斷證明書。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲江姓婦人列出求償明細和金額，總價106萬6854元。（圖／記者吳世龍攝）

▲江姓婦人列出求償明細和金額，總價106萬6854元。（圖／記者吳世龍攝）

江婦指控，她有申請調解，對方請律師到場，她開和解金100多萬、100初頭，包括精神補助、就醫費用和植髮費用等，對方則是希望數字再低一點，她也願意減少和解金，畢竟大家都是在這裡生活，但對方律師卻說調解不成立，因此她決定提告重傷害。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲女設計師見媒體追訪，拉下鐵門不願回應。（圖／記者吳世龍攝）

記者轉往該家美髮店，但該名女設計師見到媒體，就將鐵門拉下來不願回應，還請員警到現場了解。女設計師的先生接受電話訪問，強調整件事還沒和解，事發經過到時候會向法官說明，目前是覺得江婦開出100多萬的和解金過高。

女設計師的先生表示，太太是越南人，「電鍋燙」是在越南學的，是不是真的用電鍋燙髮、學多久，他也不清楚，但之前有幫其他客人燙過，都沒有出問題。

▲▼江婦燙傷後記錄傷口狀況 。（圖／翻攝自江婦臉書）

▲江婦燙傷後記錄傷口狀況 。（圖／江婦提供）

▲▼江婦燙傷後記錄傷口狀況 。（圖／翻攝自江婦臉書）

▲▼江婦做完清創手術後記錄傷口狀況 。（圖／江婦提供）

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