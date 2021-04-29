45級分繁星上高醫牙！網連署「繁星1限制」：擔憂未來醫療發展　

記者鄒鎮宇／綜合報導

繁星升學計畫的目的歪了？一名就讀桃園大溪高中的學生學測分數45級分，申請亞洲大學備取23，但依靠繁星以正6入取「高雄醫學大學牙醫系」。對此，網友除了擔心未來醫療品質之外，也認為繁星計畫應「增設偏遠地區之限制」。

高醫牙的國、英、數3科門檻為43級分，但該名高中生的成績為「國12英13數8自然12社會12」，國、英、數3科成績為33級分，最終依靠繁星順利上榜。此外，也有網友查詢榜單，發現有人本錄取「高雄大學法律系、長庚醫管、亞洲語聽、逢甲化工、東吳法律、逢甲資工」等校系，最後因繁星上「高雄醫學大學牙醫系」。

有網友因此到「公共政策網路參與平台」提案，希望大學的繁星計畫應增設偏遠地區之限制。提案人認為，繁星本該幫助弱勢生接受高等教育，但近年使用者多為立貴族或是都市社區高中，可見已偏離原意。

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▲網友號召連署增加繁星限制。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）



提案人表示，該名學生數學8級分卻能錄取醫學系，除了擔憂素質之外，也質疑繁星計畫的初衷，認為教育部應該將資格限縮在偏遠地區的高中職（以教育部現有的偏遠及特偏學校定義及名單為主），「將更多名額保留給真正需要幫助的弱勢，也提高利用此管道鑽漏洞的人之門檻。」

該提案於28日進入附議階段，目前已有79人附議參與，但也有網友表示，繁星初衷是平衡教育資源，不可否認這制度有較高的投機性，怎麼改都很難讓所有人滿意，該檢討的不是繁星制度有問題，而是學校對於繁星的門檻設立太簡單。

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