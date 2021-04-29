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高雄飯店助伊甸社福捐款　塗鴉創作畫家力挺手繪：我陪你

▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受到疫情影響，不少社福單位在募款上面遇到窘境，現在高雄市就有一家飯店跟伊甸社會福利基金會合作「愛助慢飛」活動，在全館客房內皆放置捐款袋，讓房客在入住時可以隨喜捐贈，為弱勢兒童們盡一份心力。

現在的生育率逐年降低，每位剛出生的新生兒，都是父母親最細心呵護的寶貝，但是在成長期間，若是孩子沒有在外觀上顯示出異常，而導致父母無法及時發現孩子們在認知語言、心智情緒及人際互動有發展上的遲緩，常常會讓這群「慢飛天使」錯過及早治療的黃金時期。為了讓大家能夠更關注我們下一代的健康議題，高雄一家飯店才會與伊甸社會福利基金會合作，自5月4日開始至12月15日止，將於飯店高雄館的全館客房內皆放置捐款袋，讓房客在入住時可以隨喜捐贈，為弱勢兒童們盡一份心力。

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▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作，客房放置捐款袋             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了響應活動，這家飯店還特別提供了豪華雙床房的住宿券，要讓有捐款的房客可以得到一次免費再入住的機會！只要在活動期間內有用捐款袋提供捐款的房客，每捐贈300元以上就可以得到抽獎機會，在活動結束後將於12月24日公開抽出幸運的愛心得獎者。另外，為了感謝房客的愛心捐贈，也額外提供「洗髮沐浴組」給單次捐款達6000元或是成為每月捐款500元之房客。

另外也結合立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso，以強調立體線條的畫作『Te acompaño 我陪你』（西班牙文，中譯：我陪你。）放置在捐款袋上，這也是立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso 特別為了伊甸基金會要幫助慢飛天使們所設計的，其中的涵義就是將每個人最溫暖的愛心，置於世界的中心，並用包容跟關懷，告訴每一個需要幫助的人：「Te acompaño.」。此外，本次合作的立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso也即將於5月4日~9月30日止在福容高雄店的1樓田園咖啡廳展出「2021 Pikaiissso 個人藝術巡展」，在展出期間，其畫作的收益也將捐贈出百分之十予伊甸基金會，就是希望能將此活動發揮到最大的效益。

▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家飯店跟伊甸基金會合作，結合立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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