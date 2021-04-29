驚險瞬間曝！聯結車爭道鬼切遭「巨獸夾擊」　車頭被撕開駕駛逃死

▲高雄小港28日發生3輛聯結車追撞車禍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區沿海二路28日下午4點發生一起車禍，事發畫面曝光了！1輛聯結車疑似變換車道不慎引發連環撞，最終遭2輛聯結車「夾殺」，所幸沒有造成人員傷亡，至於車禍原因仍待警方進一步釐清。

▲▼聯結車疑似變換車道不慎，成夾心餅乾。（圖／記者許宥孺翻攝）

行車紀錄器錄下事故發生完整過程，一輛聯結車行駛中線快車道，要變換到內側快車道，卻疑似未注意旁邊有車輛，造成兩車夾擠撞擊，再撞上另輛聯結車，而肇事聯結車擋風玻璃瞬間爆裂，車上物品也都噴出路面，車頭幾乎全毀。

警方初步調查，車禍原因疑似變換車道不慎所致，起因為洪姓駕駛行駛於沿海二路中間快車道，要變換到內側快車道時，右前方車身與林姓男子所駕駛的聯結車產生碰撞，隨後左前車身再與另名林姓男子駕駛的聯結車右後板台產生撞擊，現場對3名駕駛施與酒測，皆無酒駕情事。

▲肇事聯結車車頭幾乎全毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

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