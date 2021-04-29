華航諾富特桃機飯店週邊機捷站　桃捷公司進行全面消毒

▲桃捷公司強調，機場捷運已於去年建立完善防疫防護網。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

華航機組員入住的桃園機場園區內華航諾富特飯店，29日証實「有新個案產生」，中央疫情指揮中心緊急進行淨空計畫；針對飯店旁的機場捷運A14a站防疫措施，亦引發關注。桃園捷運公司表示，依照清潔排程，今日結束營運時間後將對A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站及重點車站進行全面消毒作業。

▲華航諾富特飯店週邊有機捷A14a站。（圖／沈繼昌攝）

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桃園捷運公司表示：機捷全線重點車站每1小時高密度清潔消毒旅客常接觸設備，且全線列車於每日出車前進行全面清潔消毒、線上列車每趟次發車前針對旅客常接觸之車廂扶手、欄杆進行清潔消毒。

另外，桃捷公司依照清潔排程，今日結束營運時間後將對A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站及重點車站進行全面消毒作業。桃捷公司強調，機場捷運已於去年建立完善防疫防護網，包括全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保完善體溫量測機制、全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程佩戴口罩等防疫措施，請旅客安心搭乘並配合防疫規定。

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