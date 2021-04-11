北捷愣見「限定版方盒」　網狂猜功用…正解曝：手扶梯開機就啟動

▲北車手扶梯底下裝設了紫外線消毒機。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多通勤族而言，捷運可說是每天都會使用到的的大眾交通運輸工具，因此站內的設備若有變動，時常很快就能發現。日前就有網友發文表示，台北車站的手扶梯底部多了一個神祕機台，「這個是什麼？」貼文一出，立刻引發熱議，北捷也公布正解，說這台機器其實是「紫外線消毒機」。

該名網友在PTT的Gossiping板上，以「捷運手扶梯裝這個是什麼」為題發文，提到他日前經過台北車站時，發現手扶梯的扶手底下多了一個紅色機器，覺得相當新奇，並好奇其作用。

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▲紫外線消毒機目前仍在試辦中。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，便吸引不少網友留言猜測，「印象是紫外線燈，用來自動消毒」、「UV消毒」、「3D列印機」、「DNA採集器」、「指紋識別系統」、「黑科技欸」。

經《ETtoday新聞雲》詢問，北捷新聞組組長蔡宏俊表示，這個機器是「紫外線消毒機」，只要手扶梯開機就會跟著啟動，機器有紅、黑兩種，目前都在試辦中，是否達到滅菌作用、會不會擴大使用都還需要觀察，後續會依成效進行評估作業；不過，試辦期間仍舊每4小時就會消毒一次，「清潔人力持續加強消毒作業」。