白皙嫩妻遭高官性侵！警方調查完「不立案」　丈夫聽原因崩潰

▲女子遭高官性侵，警方調查完不予立案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

貴州省黔東南苗族侗族自治州先前發生性侵慘案，一名貌美的人妻在家中遭當地官員性侵，打電話給丈夫求助，沒想到報警之後，警方調查完畢，開立了「不予立案通知書」，導致2人當場崩潰。

綜合陸媒報導，這名人妻羅美（化名）年約30歲，平時有在運動保養，身材相當窈窕，皮膚也十分白皙。她2020年10月12日打電話給丈夫求助，遭到當地政府的王姓官員性侵，後來在丈夫的指示下，打電話報警。

不過，警方調查過後調查，羅女與王男2019年認識，後續一直都有在來往，事件發生當天，是羅女允許王男進入屋內，2人進一步發生性行為，經過走訪、鑑定後，認為犯罪事實不成立。

羅女的丈夫相當崩潰，2人認識時，剛好是他出國的那幾天，王男趁著那時不斷騷擾妻子，妻子原先認為，對方是公務員，因此沒有什麼大問題，沒想到某次坐上王男的車子，竟然被載上山性侵。

▼經過調查以後，羅女的下體採集出王男的精斑，警方依舊不予立案。（圖／翻攝《網易新聞》）



羅女的丈夫提到，妻子個性單純，沒讀什麼書，還是從外地嫁來的，在當地沒有認識的人能幫忙，加上害怕別人說閒話，導致家庭破裂，因此將事情埋在心底。

王男食髓知味，每次趁著羅女的丈夫不在，又強逼羅女發生性關係，經過幾次以後，羅女終於忍不住，崩潰向丈夫求助，沒想到報案竟然只拿到不予立案通知書。

羅女的丈夫感到十分生氣，到縣紀委檢舉王男，當時才知道，原來王男是林業局的高官。發生事情以後，全家人都相當焦躁，時常因此吵架，羅女的丈夫更是萌生離婚的想法，直到親屬勸說，才打消這種念頭。

▼羅女與王男的對話。（圖／翻攝《網易新聞》）

當地政府調查後認為，王男身為公務人員，行為涉嫌違紀，將違紀線索移交監察委員會，並做出撤職、留黨察看一年的處分，降級為二級科員。

不過，羅女一家人對這向處分相當不滿意，王男實施性侵行為，卻沒有被繩之以法，後續會持續上訴，直到王男得到該有的處分。

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