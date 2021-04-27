酒店妹出浴驚見百公斤變態男　裸身周旋遭摸胸一招擒狼

▲酒店妹出浴險遭百公斤男性侵。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖性侵慣犯周姓男子，2019年4月間闖入當地某酒店承租的小姐宿舍民宅內，趁著酒店小姐素蘭（化名）洗完澡時，打算直接硬上性侵。素蘭假裝示好「你要，我給你」，還一起洗澡，讓周男摸胸卸下心防，並藉口一起外出用餐，求救成功。最高法院審理後，將周男判刑6年定讞。

判決指出，現年36歲的周姓男子身材壯碩，體重高達一百公斤。他曾有有妨害性自主、竊盜、強盜等多項前科。周男平日無業，2018年底，他路過澎湖縣馬公市三民路上一戶宿舍民宅，他見大門未上鎖便進入，並從201室偷走大門鑰匙。周男之後經常觀察民宅，發現是某酒店承租給小姐當成宿舍使用，於是開始注意住在民宅內、酒店小姐的作息時間。

案發於2019年4月間，周男算準時間後，在清晨6點多闖進房間，當時素蘭正好洗完澡，全裸走出浴室。素蘭抬頭看到身材壯碩的周男，隨即失聲大叫，周男立刻衝上，以雙手掐住素蘭頸部，並將她推倒在床，以重達百公斤的身體坐上素蘭身上，素蘭不能出聲亦無法反抗，周男自行鬆開雙手，改以單手掐住頸部，另一手則強行撫摸素蘭胸部。素蘭惟恐性命不保，就示好說「我在酒店上班，你要，我給你」、「我們好好講，好不好」、「你身上髒髒的，我們先去洗澡好不好。」

周男就脫下衣服，與素蘭一同進入浴室，他反鎖浴室不讓素蘭逃脫，開始伸手撫摸素蘭。素蘭不斷與周男對話「這附近有監視器，你這樣做不怕被抓嗎」，周男答「我在這住了二十幾年，哪裏有，哪裏沒有，我很清楚。」素蘭說「你怎麼知道我在家？」，周男答「我觀察妳很久了，從妳第一天來時，就知道有妳的存在，妳什麼時候來，什麼時候上下班，我都很清楚，也知道你在某酒店上班」；素蘭問「你是不是知道房東出國」，周男答「我知道」；素蘭再問「你為什麼什麼都知道？你為什麼要這樣？」，周男答「對不起」還問「要不要當我女朋友，要不要跟我在一起？」素蘭知道已經卸下周男心防，回答「我們先從朋友做起」。素蘭隨即說肚子餓，希望出去吃早餐，並以手機LINE通知經紀人，報警逮捕周男。檢方提起公訴。

一二審均將周男判刑6年，其中二審高雄高分院認為，審酌周男有多項前科，竟為滿足一己私慾，罔顧素蘭之居住安全及性自主決定權、身體控制權，侵入住處對其強制猥褻，造成素蘭身心受創，殊值非難；再考量周男就犯罪情節尚非全部坦認，仍有避重就輕或閃爍其詞之情事之犯後態度，因此維持有期徒刑6年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。