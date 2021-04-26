男師談性騷「最好挑18歲以上」：男生被性侵不會舉報　反而會很爽

▲男性教師在體育與健康課上，對性騷擾開爛玩笑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

性侵和性騷擾是男女性都會遇到的問題，但馬來西亞一名教師卻仍存在著嚴重的偏見和認知缺陷，竟在課堂上表示若要性侵一個人，要挑成年的下手，還說男生被性侵害不會報案，因為他們會「感覺很爽」。一名在現場的女學生在抖音上揭露老師荒誕的言論，之後更表示已經報警，因為怕周一上課會遭道該名老師報復。

馬來西亞媒體《詩華日報》報導，17歲女學生艾恩近日在抖音上傳影片，聲稱自己在瓜拉雪蘭莪一所中學就讀，她說一名男性教師在體育和健康課上討論性騷擾議題時，發表的言論讓她相當難以接受。

據艾恩指出，男教師在一開始針對性騷擾開的某些玩笑還算正常，「但之後愈來愈猥褻」。男教師在講到法律如何保護未成年人免受性侵害性騷擾時，竟然自以為邏輯很厲害，「如果要性侵害某人，別性侵那些18歲以下的，性侵18歲以上的。」

男教師更說遭到性侵害的男生不會舉報，「因為他們會很爽」。艾恩回憶老師說的這番言論在當時引起班上男生哄堂大笑，但女學生聽得都很不舒服。

影片在網路上發酵後，艾恩在推特新發了一則貼文，表示已經在父母的陪伴下前往警局報案，因為她擔心周一到學校上課時，會被該名男教師挾怨報復。艾恩說她在此之前找過一名男輔導老師，問校方是否會對該失言教師做出懲處，但輔導老師只回了一句「我能做什麼呢？」接著便企圖假借心理輔導扭曲事實，讓她懷疑自己「聽錯了」，幸好有家人的支持才讓她決定挺身而出，「那些沒有良好家庭的學生，只有老師能夠依靠，當教育體制出現這樣的老師，學生不能保護自己的權益被剝削，我對此感到非常難過。」

艾恩說揭露該名教師的噁心言論後，很快被一些男性言語攻擊，班上男同學也未出面支持或聲援她，「別人說我太認真，新時代的人都好敏感，還有說自己教育程度比我高的，要我離開。」

艾恩說她的舉動不是為了自己，而是想為全國學生設下榜樣，推動國家教育體制改革，希望網友能夠支持她。