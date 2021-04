色叔酒後想性侵20歲姪女　醒來發現被她男友「斬斷生殖器」餵豬

▲男醒來發現,生殖器遭人斬下並餵豬。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴西一名20歲女子遭36歲叔叔性侵未遂,她逃脫後向男友求救,男友一怒之下和表弟一同帶色叔叔到甘蔗田教訓,不但把人揍昏還割下生殖器和睪丸,全都拿去餵豬吃。

事件19日發生在巴西北部的奧柳斯達瓜鎮(Olhos D'Agua),36歲男酒醉後突然起色心,試圖性侵20歲姪女,不過對方及時擋住他的路並且順利逃脫,他便倒在家中呼呼大睡,後來被侄女的男友叫到外面談判,一抵達現場就遭到2男毒打,被打到失去知覺,醒來發現自己慘被閹割。

醫生羅伯(Felipe Lobo)表示,由於男子的生殖器已被餵豬吃掉,所以他們無法協助接回,「他的陰莖和睪丸完全被切斷,外生殖器完全消失,我們唯一能做的只能幫他止血和清理傷口」。

警官史蒂芬(Stephan da Silva)表示,雖然派出大批警力搜尋斷根,但是一無所獲,「這個案子非常特殊,甚至非常不人道」,目前已將男友與表弟逮捕到案,尚未確定是否會依性侵未遂罪起訴叔叔。

Sex attacker has his penis and testicles hacked off and fed to PIGS https://t.co/Hb3irrPgTH