女大生慘遭5男集體性侵！蹂躪完「扔在學校門口」　絕望宿舍輕生

▲女大生試圖輕生。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一段女生坐在宿舍陽台邊緣，痛哭嚎叫準備輕生，後被舍友合力拉下陽台的影片，4月26日在網路熱傳，與影片同時流出的還有一段對話，稱該女生被多人輪流性侵。事後，有網友稱，事發於江蘇鹽城工學院。不過，校方最新回應，否認了相關傳言。

據《上游新聞》報導，影片顯示，一女生坐在沒有防護欄的宿舍陽台邊緣大哭，雙腿已懸空，十分危險。旁邊同宿舍女生一邊安撫，一邊試圖將其拉進陽台。旁邊房間及對面宿舍的女生都大喊著「別跳、別跳」。

因輕生女生所住宿舍在頂樓，對面宿舍目擊的女生都焦急直呼「太嚇人了」。隨後，在舍友的勸阻下，輕生女生被帶回宿舍。

▲女大生疑似遭到5人輪流性侵。（圖／翻攝自上游新聞）

與影片一起外傳的，還有一段4月25日的群聊紀錄。其中提到，事發地點是江蘇鹽城工學院，該女生晚上到酒吧喝酒後，遭到前男友等共5人性侵，之後更被扔在學校門口，因此有了輕生念頭。

網傳1分3秒的影片因拍攝在晚上，畫面模糊，僅能分辨出事發地點是一幢5層宿舍樓，但沒有明顯的地理標識。

當天下午，鹽城工學院工作人員表示，已注意到網傳影片，經核實影片中的地點並非鹽城工學院。工作人員也稱，該校女生被性侵的帖子也不屬實，是造謠，「我們已經準備通過法律途徑處理此事。」

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