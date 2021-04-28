台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

▲台南市交通局舉辦「台南好停車，繳費e騎抽」活動，最大獎為兩台宏佳騰智慧電車，市長黃偉哲親自頒獎道喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局迎合時代潮流，積極推動行動支付，特別舉辦「台南好停車，繳費e騎抽」活動，最大獎為兩台宏佳騰智慧電車，其中1名中獎者還因為使用台南好停APP支付停車費享有折扣優惠，結果沒花一毛錢就抽中大獎，市長黃偉哲親自頒獎道喜。

黃偉哲市長同時呼籲民眾，多多使用台南好停APP，除可享折扣優惠，還能查詢即時停車格位資訊，迅速找到停車位。

市長黃偉哲表示，為期5個月的「台南好停車，繳費e騎抽」活動期間，使用APP繳費或登錄停車發票高達44萬筆，行動支付繳納停車費比例提升至28.78％，相較剛推出時的0.38％，成長逾74倍，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例已高達46％，顯示市民利用行動支付繳納停車費已成趨勢，台南市多元繳納停車費政策已見成效及市民肯定。

交通局局長王銘德表示，本次抽獎活動最大獎項為兩台智慧電車的幸運得主，分別來自東區陳女士及永康區楊先生，28日上午由市長與宏佳騰創新科技股份有限公司鍾杰霖董事長共同頒獎，陳女士的女兒劉小姐在去年11月1日於中西區中華西路停二路外停車場停放3小時，並利用「台南好停」APP繳費，享折扣2元優惠後，繳納58元停車費抽中價值9萬多元的宏佳騰Ai-1 Sport黑隱特仕版智慧電車。

另一名超幸運得主為居住永康區楊先生，今日由其妻代表領獎，楊先生以「當次前兩小時免費、第3小時起半價」的1小時10元（身障優惠）停車單，再使用「台南好停」APP行動支付該筆停車單，更加碼享「當次前4小時免費」的身障停車優惠措施，透過台南市推動的這兩項停車優惠政策，讓車主不花分文幸運獲得由宏佳騰創新科技股份有限公司贊助價值7萬多元的Ai-1 Comfort系列智慧電車，幸運指數破錶。

交通局長王銘德指出，為了鼓勵市民朋友持續使用行動支付，「台南好停」APP優惠期限再延長至12月31日止，凡下載登入「台南好停」APP會員並繳納路邊停車費，每筆可享折扣2元優惠，希望藉由有感的優惠措施，讓民眾習慣行動支付帶來的便利，共同創造更智慧、便利、安全的幸福城市。

交通局長王銘德說，「台南好停」APP除了繳費功能，未來將持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝向路邊停車格100％智慧化目標前進，呼籲市民多多利用台南好停APP各項停車資訊功能，讓民眾可以更方便找尋停車位，提供更多更優質交通服務。

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